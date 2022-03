AMD confirma que o poderoso processador Ryzen 7 5800X3D não suporta overclock

A AMD é uma das mais importantes marcas no setor dos processadores e placas gráficas, sendo uma empresa em expansão e já muito bem posicionada no mercado e na consideração dos consumidores.

Recentemente a empresa de Lisa Su anunciou que o seu potente processador Ryzen 7 5800X3D, considerado como sendo o mais rápido do mundo para o segmento gaming, vai chegar no dia 20 de abril. E agora a marca confirmou os rumores de que este novo CPU não vai suportar recursos para overclock.

AMD Ryzen não terá suporte para overclock

Alguns rumores recentes indicavam que a próxima grande aposta da AMD no setor dos processadores não iria trazer recursos para suportar a funcionalidade de overclock. E agora essa informação foi mesmo confirmada pela marca.

Numa entrevista ao canal HotHardware, Robert Hallock, diretor de marketing técnico da AMD, confirmou então esses rumores e afirmou que o novo CPU Ryzen 7 5800X3D não vai suportar overclock.

Na entrevista, os anfitriões aproveitaram a presença de Hallock para abordarem diversos assuntos, havendo também espaço para serem colocadas algumas questões pertinentes dos seguidores. E uma dessas questões era então se o processador iria suportar overclocking e, caso não suporte, qual a razão. Pode ouvir a resposta de Hallock ao minuto 45:35 do vídeo seguinte:

O executivo explicou que será impossível ajustar a frequência ou tensão do AMD Ryzen 7 5800X3D, sendo este limitado às frequências do Infinity fabric e DRAM, além de que a tensão não irá ultrapassar os 1,35v. Tal acontece porque este é o primeiro processador com memória 3D V-Cache e a funcionalidade de overclocking requer otimizações que não estão presentes neste chip.

A frequência base deste CPU é de 3,40 GHz, enquanto que o Turbo é de 4,50 GHz. Em termos comparativos são, respetivamente, menos 400/200 MHz do que o AMD Ryzen 7 5800X. Assim, Hallock referiu que a perda de desempenho das frequências no Ryzen 7 5800 X3D será depois compensada pela memória 3D V-Cache, conseguindo este chip apresentar uma melhoria de 15% no desempenho em jogos em relação ao Ryzen 9 5900X.