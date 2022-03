O Android Auto é a solução que a maioria dos utilizadores opta para ligar o seu smartphone ao carro. Este tem cada vez mais expressão e a sua utilização tem melhorado ao longo dos anos, para ser mais simples e mais eficiente de usar.

Uma novidade parece estar prestes a chegar ao Android Auto, para ajudar no processo de ligação. Será capaz de avaliar os cabos presentes na ligação e o seu estado, algo que é muitas vezes o elemento que traz problemas neste processo.

O Android Auto tem estado a receber novidades da Google, para ser mais eficiente e mais simples de usar. A gigante das pesquisas tem estado a mudar a interface desta sua solução para os carros e isso é visível há já algumas versões.

Uma das próximas novidades foi agora vista na versão de teste, mostrando o que está prestes a chegar. Do que pode ser visto já, vai existir uma ajuda preciosa para permitir aos utilizadores saber o que poderá haver de problemas com a ligação.

Bad USB cables are frequently behind Android Auto issues, so in the latest version of the Android Auto app (7.5.121104), Google's adding a USB Startup Diagnostics tool. https://t.co/biu7BNMeoe pic.twitter.com/lEJNTTWfU4 — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) March 16, 2022

Do que foi revelado no Twitter, na secção de apoio da ligação do Android Auto ao carro, existirá uma nova opção. Esta avalia o cabo que está a ser usado, para detetar problemas com este e para mostrar aos utilizadores qual a causa para esta situação.

O teste será rápido e totalmente automático, bastando ao utilizador iniciar o processo. Será avaliado se este consegue enviar dados, se tem problemas com os elementos ou se, simplesmente, não está preparado para ser usado para comunicação entre o Android Auto e o carro.

A utilização dos cabos neste processo é essencial e muito sensível. A Google recomenda que com o Android Auto sejam usado apenas cabos com menos de 1 metro e de preferência os originais e que acompanham o smartphone. Claro que devem ser também optados por cabos certificados.

Esta novidade da Google está agora a ser testado com o Android Auto 75. Em breve esta versão deverá chegar aos utilizadores, já testada e livre de problemas para o utilizador. Com esta ajuda agora criada, será mais simples determinar e identificar problemas neste processo.