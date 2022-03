FGM-148 Javelin: a super arma que está a dar cabo dos russos

De acordo com algumas informações, os Estados Unidos e aliados enviaram armas para a Ucrânia nas últimas semanas após a invasão russa. Imagens de tanques russos destruídos nas redes sociais chamaram a atenção para uma arma em particular: o Javelin.

De acordo com o The New York Times, ao todo foram enviadas mais de 17 mil armas antitanque, incluindo mísseis Javelin, que chegaram à Ucrânia via Polónia e Roménia. Mas quais as características do Javelin?

O lançador de mísseis Javelin assumiu um destaque nesta guerra entre a Rússia e a Ucrânia sendo até já chamado de S. Javelin. Especialistas em armas referem que o Javelin pode ser particularmente eficaz contra tanques russos, embora alertem que os sistemas de mísseis não mudam propriamente a guerra.

Mas quais as características do Javelin?

O Javelin é um sistema de mísseis antitanque que bloqueia a imagem térmica de um alvo. O soldado espia o alvo através de uma unidade de lançamento de comando e seleciona diferentes alvos e tipos de ataque.

Estes mísseis antitanque são dos mais portáteis e avançados do mundo, pesam cerca de 15 quilos e podem ser transportados ao ombro por um soldado.

Quando disparado, o motor de lançamento do míssil empurra-o para fora do tubo. O lançamento acontece de forma suave, para que não haja muitos detritos nem fumo, tornando assim também mais difícil para o inimigo ver onde foi lançado. O Javelin é conhecido por ser um sistema "disparar e esquecer", uma vez que depois de programado, o míssil faz o seu caminho.

Como se pode ver pela imagem seguinte, o "operador" lançar o míssil diretamente conta o tanque, ou então realizar um ataque na zona superior. Segundo informações, o alcance desta arma é de 4,5 km e o míssil pode subir aos 150 m.

Enquanto o Javelin pode atingir qualquer tipo de veículo que emite calor, é mais potente contra tanques porque pode atacar por cima. É por isso que é chamado de Javelin (dardo), funcionando quase como uma lança.

Esta arma serve também para atacar helicópteros que voem baixo, entre outros alvos.. O Javelin é “provavelmente a arma antitanque mais sofisticada e poderosa”, disse Mark Cancian, consultor sénior do programa de segurança internacional do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais.

A Ucrânia revelou recentemente que a Rússia já perdeu 335 tanques e cerca de 1.100 veículos blindados de combate nesta guerra.