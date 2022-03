Guerra: Imagens de um drone mostram destruição de tanques russos

Os drones têm feito parte desta guerra! Há quem diga que a Ucrânia está a vencer a guerra e que Putin não contava com tanta resistência do seu país vizinho. É verdade que há muitas imagens e vídeos que mostram o poderio do exército russo, mas o exército ucraniano tem sabido desmontar a estratégia de ataque do inimigo.

Recentemente foram reveladas imagens impressionantes de um drone que mostra a destruição de uma coluna de tanques russos.

Tudo aconteceu perto de Kyiv e as imagens agora publicadas mostram bem a resistência das forças ucranianas. As imagens pertencem à Reuters (partilhadas pela Sky News), e foram captadas por um drone que mostra bem a destruição de tanques russos. Sabe-se, inclusive, que como resultado deste ataque foi morto um comandante muito próximo de Putin.

Drone capta ataque feroz das forças ucranianas

Vejam o vídeo que foi publicado pela Sky News...

O vídeo e imagens do drone, no teatro de operações têm-se tornado virais. Além da destruição de vários tanques, alguns deles foram ainda resgatados por forças ucranianas.

Cerca de 4,5 milhões de pessoas fugiram das suas casas na Ucrânia, das quais 2,5 milhões procuraram refúgio fora do país, desde que a invasão russa começou, a 24 de fevereiro, informou hoje a Organização das Nações Unidas (ONU). De acordo com a ONU, destes 2,5 milhões de refugiados da Ucrânia que fugiram para países vizinhos, 116 mil são cidadãos de países terceiros.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas a Moscovo.

A guerra na Ucrânia, que entrou hoje no 16.º dia, provocou um número ainda por determinar de mortos e feridos, que poderá ser da ordem dos milhares, segundo várias fontes. Embora admitindo que “os números reais são consideravelmente mais elevados”, a ONU confirmou, na quinta-feira, a morte de pelo menos 549 civis e 957 feridos.

De relembrar que a Ucrânia está a usar drones turcos TB2 Bayraktar e o Punisher, o drone que poderá “mudar o jogo” na guerra entre a Rússia e a Ucrânia.

