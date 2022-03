Cientistas poderão ter descoberto uma forma de os humanos respirarem no espaço

Um dos maiores desafios que os astronautas enfrentam no espaço é o de conseguir garantir oxigénio. No entanto, no futuro, isto poderá mudar, uma vez que cientistas descobriram uma forma a os humanos respirarem no espaço.

Essa resposta poderá residir nas cianobactérias.

Há vários motivos que tornam as viagens espaciais em verdadeiras aventuras. Um deles, a falta de oxigénio no espaço, é um dos maiores obstáculos à permanência de astronautas fora da Terra.

De acordo com o Mashable, é possível que os cientistas tenham encontrado uma forma de os seres humanos conseguirem respirar em Marte, por exemplo, no futuro. A resposta está nas cianobactérias, uma vez que estas transformam o dióxido de carbono em oxigénio.

Sendo as cianobactérias encontradas em ambientes hostis na Terra, os cientistas esperam que elas sejam capazes de sobreviver sob o ambiente de Marte. Aliás, experiências realizadas anteriormente já comprovaram que aquelas podem crescer num ambiente semelhante ao do planeta vermelho.

Aqui mostramos que as cianobactérias podem utilizar gases disponíveis na atmosfera marciana, a uma baixa pressão total, como uma fonte de carbono e azoto. Nestas condições, as cianobactérias mantiveram a sua capacidade de crescer em água contendo apenas pó semelhante ao de Marte e ainda podiam ser utilizadas para alimentar outros micróbios.

Disseram os cientistas que realizaram as experiências com as cianobactérias num ambiente semelhante ao de Marte, como é o caso do astrobiólogo Cyprien Verseux.

Alguns cientistas sugeriram que a bactéria fosse enviada para Marte, por forma a verificar se ela poderá criar, ou não, oxigénio para os seres humanos a partir de um local fora da Terra. Afinal, comprovar que as cianobactérias são capazes de transformar o dióxido de carbono em oxigénio a partir de Marte poderia ajudar a tornar as missões a longo prazo mais sustentáveis.

Recorde-se que já existem alguns planos para levar humanos a Marte, a serem desenvolvidos pela NASA, bem como para criar colónias no planeta vermelho, a serem pensados pela SpaceX de Elon Musk.

Apesar desta opção das cianobactérias, uma vez em Marte, os cientistas ainda precisariam de viver em abrigos, devido às temperaturas e à exposição constante à radiação solar.

