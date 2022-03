Com o lançamento dos novos smartphones da série Xiaomi 12, a empresa deu também a conhecer novos dispositivos wearables. No campo dos relógios inteligentes, apresentou os Xiaomi Watch S1 e Watch S1 Active. Os earbuds são os Xiaomi Buds 3T Pro.

Venha descobrir mais sobre estes produtos.

A Xiaomi revelou hoje a nível global os novos relógios Xiaomi Watch S1 Series e os earbuds Xiaomi Buds 3T Pro.

Estamos a verificar que cada vez mais consumidores olham para os wearables como essenciais para o seu dia a dia, desde a monitorização da saúde e o bem-estar, à ligação a outros dispositivos, bem como para o seu próprio estilo pessoal

|refere Steven Shi, Director Adjunto de AIoT da Xiaomi International.

Como marca líder de wearables, a Xiaomi irá concentrar-se em trazer para o mercado ainda mais produtos de alta qualidade em 2022. Produtos que não só melhoram a experiência smartphone premium, mas também oferecem possibilidades inteiramente novas num estilo de vida conectado.

Xiaomi Watch S1 e Xiaomi Watch S1 Active

Criado para o profissional moderno com uma agenda preenchida e um estilo de vida sofisticado, o Xiaomi Watch S1 tem um design clássico, com vidro de safira e uma caixa em aço inoxidável que alberga o mostrador AMOLED de 1,43". As opções de braceletes incluem pele clássica ou fluororubber em várias cores.

O Xiaomi Watch S1 Active, por outro lado, oferece um estilo desportivo vibrantemente colorido e altamente personalizável com o máximo conforto. Com o mostrador sempre ligado ao AMOLED de 1,43", a caixa metálica requintada oferece uma durabilidade num corpo ultraleve, enquanto que a moldura do relógio vem em três opções de cor e seis opções de braceletes com cores vibrantes1.

Com um total de 117 modos de fitness, incluindo 19 modos profissionais para os utilizadores escolherem, o Xiaomi Watch S1 e o S1 Active podem automaticamente entrar em ação quando detetada uma caminhada ou corrida, seja ao ar livre ou numa passadeira. Compatível com as aplicações Strava e Apple Health, os dispositivos também mantêm uma monitorização melhorada da saúde, incluindo a monitorização da saturação de oxigénio no sangue SpO2, monitorização da saúde feminina e monitorização melhorada do sono.

Os dois modelos suportam chamadas Bluetooth, pagamentos via Mastercard NFC e o assistente de voz Alexa da Amazon. Com uma carga completa, a bateria pode durar 12 dias de uso típico, ou até 24 dias no modo de poupança de bateria, com capacidades de carga magnética.

Xiaomi Watch S1 Xiaomi Watch S1 Active Dimensão e Design 1.43” AMOLED Vidro safira moldura aço inoxidável 316L 46.5 x 46.5 x 11mm 52g 200 mostradores de relógio Opções bracelete - Fluororubber: Silver, Black; Leather: Blue, Black, Brown 1.43” AMOLED Ultraleve e durável luneta de metal 46.5 x 47.3 x 11mm 36.3g 200 mostradores de relógio Opões bracelete - Moon White, Space Black, Ocean Blue, Yellow, Green, Orange Opções luneta - Moon White, Space Black, Ocean Blue Bateria 12 dias 12 dias Bluetooth Bluetooth® 5.2 BLE Bluetooth® 5.2 BLE GPS Banda dupla 4-system Banda dupla 4-system Rastreio Fitness 117 modos de desporto Monitorização de frequência cardíaca e SpO2 durante 24h 117 modos de desporto Monitorização de frequência cardíaca e SpO2 durante 24h Resistência à água 5ATM 5ATM

Xiaomi Buds 3T Pro

O som com qualidade de estúdio vem sempre com detalhes ricos e distorção minimizada. Criado para um estilo de vida que busca a tecnologia de som de última geração, os Xiaomi Buds 3T Pro suportam uma combinação de inovações de hardware e software, incluindo um driver dinâmico de duplo íman de 10mm com revestimento DLC seccional, bem como suporte para o codec de áudio LHDC 4.0.7.

Aprecio muito a reprodução áudio em alta definição dos Xiaomi Buds 3T Pro porque me permitem ouvir os verdadeiros detalhes no som, num dispositivo sem fios e de alta qualidade

|afirma Luca Bignardi, engenheiro de Som do álbum "Escucha", vencedor de um Grammy.

Além disso, os Xiaomi Buds 3T Pro oferecem uma experiência áudio imersiva com cancelamento ativo de ruído híbrido até 40dB. Os utilizadores podem escolher entre três modos ANC, ou escolher o modo Adaptativo que permite que os auriculares se ajustem automaticamente com base no nível de ruído ambiente1. Com o modo Transparência, os utilizadores podem permanecer atentos ao seu ambiente enquanto se deslocam7.

A nova funcionalidade de áudio Dimensional tem como objetivo criar uma paisagem sonora de 360 graus, reproduzindo uma experiência de áudio superior semelhante aos cinemas.

Quando definido o modo de movimento da cabeça, cada detalhe sonoro individual mantém a sua posição, criando uma experiência 3D realista à medida que os utilizadores movem as suas cabeças. Com um ajuste confortável e seguro, além de uma conectividade de dois dispositivos, os auscultadores podem durar até 6 horas de reprodução com uma única carga, ou 24 horas com a caixa.

Preço e disponibilidade

O Xiaomi Watch S1 estará disponível brevemente para compra a um preço de 249,99 €, o Xiaomi Watch S1 Active estará disponível para compra a partir de 16 de março a um preço de 199,99 € e os Xiaomi Buds 3T Pro estarão disponíveis, também a partir de 16 de março, por um valor de 169,99 €.