Quem usa a Mi Band da Xiaomi e até outros dispositivos da marca conhece bem a app Mi Fit. Esta faz o controlo total destes gadgets e permite que seja consultada toda a informação de saúde que estes vão recolhendo ao longo do tempo.

Uma mudança radical chegou agora à app Mi Fit, sem que fosse esperada. Tem um novo nome, Zeep Life, mas aparentemente será esta a única novidade que poderá ser encontrada nesta nova versão da app dedicada à Mi Band.

O ecossistema da Xiaomi não é muito simples. Para além de uma lista de nomes de smartphones e outros dispositivos, tem ainda um conjunto de apps que se focam em muitos casos em apenas um dispositivos ou que tem um leque reduzido de utilização.

Com uma reestruturação a ser realizada, que levou já há mudança de nomes em smartphones e até em outras apps, a Xiaomi deu agora mais um passo. A sua muito conhecida e até utilizada app Mi Fit desapareceu de forma discreta, dando lugar à app Zepp Life.

Esta é uma mudança que afeta tanto a versão para Android como a dedicada ao iOS e que e resume mesmo apenas a um novo nome. A nova versão será instalada de forma automática, numa normal e tantas vezes realizada atualização.

Em termos de interface, a nova app Zepp Life segue exatamente o que a Mi Fit tinha presente. Apenas as referências ao novo nome está presentes, com todas as funcionalidades e opções presentes nas mesmas áreas, bem como o suporte para os mesmos dispositivos.

Esta parece ser a continuação da mudança da Xiaomi. Quer eliminar todas as referências à Mi e isso não se limita aos smartphones. O nome Zepp não é desconhecido, sendo também usado nos novos Amazfit e até na Huami, a criadora da Mi Band.

Resta saber como irá surgir a nova smartband da Xiaomi, a Mi Band 7, que deve ser apresentada muito em breve. Deverá manter tudo na mesma, com todas as novidades que estão a ser preparadas, mas não deixa de ser lógica ma mudança de nome, seguindo a mesma estrutura agora aplicada.