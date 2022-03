Bombeiros de Nova Iorque vão usar cães robots contra incêndios e outras situações perigosas

A tecnologia é atualmente um bem necessário, e faz ainda mais sentido quando é usada e aplicada em situações básicas, como saúde, sobrevivência e prevenção.

Desta forma, os bombeiros da cidade norte-americana de Nova Iorque vão começar a usar Spots, os cães robots da Boston Dynamics no combate a incêndios e noutras missões que envolvem perigo.

Bombeiros de Nova Iorque vão usar o cão robot Spot

De acordo com as informações avançadas pelo jornal The New York Times, os bombeiros da cidade norte-americana vão começar a usar cães robots contra incêndios e também noutras missões perigosas. Os robots são modelos dos já conhecidos Spots, os cães mecânicos da Boston Dynamics, sobre os quais já aqui falámos.

Cada um destes cães robot pesa cerca de 32 quilos e custa perto de 75 mil dólares, algo como 68 mil euros. Neste sentido, os robots designados de Spot, serão usados pelo corpo de bombeiros de Nova Iorque em situações de perigo, como forma de evitar que os humanos possam colocar-se em situações de maior risco.

Segundo as informações, os bombeiro já haviam testado robots em várias ocasiões, sobretudo modelos Super Droid em 2014 como forma de detetarem materiais perigosos. No entanto, esses equipamentos foram considerados como sendo muito pesados para as várias operações.

E para além da ajuda nas missões perigosas, esta atual aquisição também poderá ajudar a melhorar a opinião da comunidade no que respeita à implementação de robots em atividades de segurança. Isto porque no ano passado, o Departamento da Polícia de Nova York (NYPD) foi forçado a rescindir um contrato de 94 mil dólares (~85 mil euros) com a Boston Dynamics, depois de não ter divulgado a parceria com a empresa de robótica. E muitos nova-iorquinos também não aceitaram muito bem o facto da polícia usar cães robots nas suas atividades regulares.

O robot Spot poderá então ser usado em inúmeras atividades, como incêndios, descida a locais de subsolo de forma a recolher dados e imagens, medição da concentração de substâncias tóxicas e inflamáveis, entre muitas outras tarefas. O objetivo é então ajudar a atividade dos bombeiros, reduzindo também o risco para os profissionais.