E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico e científico no Pplware.

Falámos da nova ONE UI 5 da Samsung, analisámos o computador Huawei MateBook 16s, fomos conhecesr o Polestar 3 em primeira mão, e muito mais.

Os rugged phones, por norma, são dispositivos demasiado grandes e pesados, mas a Cubot voltou a reforçar a sua linha de smartphones robustos, de pequenas dimensões, trazendo mais soluções para os consumidores.

O Cubot KingKong Mini3 tem o seu desempenho reforçado e traz um ecrã de 4,5 polegadas, com NFC e 6 GB de RAM.

Depois de muitas mudanças no Tizen OS e de tentar novos espaços, a Samsung conseguiu encontrar o espaço certo para este seu sistema operativo. Está dedicado às TVs e a trazer para estas uma proposta simples de usar e avançada ao mesmo tempo.

Este sistema estava até agora limitado às TVs da Samsung, mas isso vai mudar. A marca coreana quer alargar a sua presença e por isso resolveu tornar este sistema aberto e acessível a outras marcas, para assim criarem as suas propostas.

O Raspberry Pi é um popular mini-computador que rapidamente cativou os utilizadores graças ao seu pequeno tamanho e enorme potencial, já para não falar do facto de ser um equipamento compacto e barato que podemos levar para qualquer lado.

E agora surgem informações de que a Intel está empenhada em criar o seu próprio "Raspberry Pi", um produto que contará com uma capacidade de 8 GB de memória RAM e 4 núcleos.

No início do ano começaram a surgir os primeiros rumores de que poderiam ser lançados os primeiros computadores Chromebook direcionados para o universo gaming. Numa parceria com a Lenovo, Asus e Acer, eis que chegam as primeiras máquinas.

Estes Chromebooks apresentados foram criados especificamente para jogos na cloud.

O DART foi um dos projetos mais ambiciosos da NASA em toda a sua história. De forma resumida, a agência espacial dos EUA queriam mudar a trajetória de um asteroide para assim preparar a defesa da Terra contra este tipo de ameaças.

No passado dia 26 de setembro o embate aconteceu com sucesso, como foi visto, mas apenas agora foi revelada a importância deste feito. A NASA confirmou que esta ação do DART conseguiu desviar com sucesso o asteroide e assim está preparado para salvar a Terra no futuro.

A Samsung tem estado a testar a sua nova One UI 5 e o Android 13 há já algumas semanas. Esta é a nova versão que vai chegar aos smartphones da marca e que traz um lote grande de novidades para os equipamentos da marca.

Agora, e durante a sua Samsung Developer Conference 2022 (SDC22), surgiu a novidade que todos aguardavam. A One UI 5 e o Android 13 são uma realidade e vão chegar em breve aos smartphones da marca.

A Polestar apresentou o seu novo SUV num evento que estamos a acompanhar em direto de Copenhaga, na Dinamarca. O Polestar 3 apresenta-se como "o SUV para a era elétrica" e tem argumentos de peso para se destacar no segmento.

Venha conhecer esta máquina de elevada performance e todos os seus pormenores.

A Sony Playstation revelou que a sua mais recente iniciativa, o PlayStation Stars, acaba de chegar à Europa (e Portugal incluído, claro).

Trata-se de um programa de fidelização da PlayStation, gratuito, e que permite concluir campanhas para desbloquear colecionáveis digitais raros e ganhar recompensas. venham ver...

Os computadores portáteis são máquinas indispensáveis nos dias de hoje, ainda que a procura, motivada pela incerteza económica global, tenha baixado. Ainda assim, as propostas continuam a surgir e a Huawei é uma das fabricantes que se tem destacado neste segmento.

O Huawei MateBook 16s é uma máquina com elevado desempenho, ecrã 3:2 tátil, oferece as funcionalidades de colaboração entre dispositivos Huawei e tem uma bateria com grande autonomia.

Tal como a SpaceX, também a Amazon quer entrar na corrida da internet por satélite para levar o serviço às zonas mais remotas do globo, através do Projeto Kuiper. Ainda assim, o seu projeto está numa fase bastante mais prematura que o da concorrência mais popular.

Entretanto, surgiram desenvolvimentos e já se sabe que os primeiros satélites da Amazon seguirão viagem até ao espaço a bordo do Vulcan Centaur, da United Launch Alliance, no seu voo inaugural.

Já ouviu falar no LUS 222? A Câmara de Ponte de Sor (Portalegre) já investiu mais de 40 milhões de euros em infraestruturas no aeródromo municipal, espaço que acolhe 14 empresas, criando mais de 300 postos de trabalho.

Nesse espaço vai também ser produzido o LUS 222, o primeiro avião português. Conheça algumas características.