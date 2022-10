Depois de muitas mudanças no Tizen OS e de tentar novos espaços, a Samsung conseguiu encontrar o espaço certo para este seu sistema operativo. Está dedicado às TVs e a trazer para estas uma proposta simples de usar e avançada ao mesmo tempo.

Este sistema estava até agora limitado às TVs da Samsung, mas isso vai mudar. A marca coreana quer alargar a sua presença e por isso resolveu tornar este sistema aberto e acessível a outras marcas, para assim criarem as suas propostas.

Apesar de todo o mercado estar mais focado no Android TV e no que este sistema oferece, as alternativas não faltam e são igualmente interessantes. Um dos que mais interessantes e com maior adoção é o Tizen OS, que é mantido e usado pela Samsung.

Este sistema vai ter agora uma nova vida, com a decisão importante que a Samsung tomou. Este será aberto a outros fabricantes e passar a fazer parte das ofertas no futuro, com várias marcas a embarcar já nesta mudança e a preparar as suas propostas.

2022 foi um ano memorável para o Tizen OS, pois comemoramos o seu 10º aniversário e as primeiras TVs inteligentes com Tizen disponíveis de outras marcas. Começando com essas novas TVs inteligentes com Tizen, continuaremos a expandir o programa de licenciamento e apresentar do Tizen OS e o seu ecossistema para mais produtos e marcas em todo o mundo.

Do que a Samsung revelou, são já vários os ODM (Original Development Manufacturing) que querem começar a usar o Tizen OS. Assim, marcas como a Akai, RCA, Sunny, Vispera e muitas outras vão adotar este sistema e vender as suas propostas na Europa, Turquia, Austrália e Nova Zelândia.

Esta é uma decisão interessante e importante por parte da Samsung, em especial por chegar junto a uma semelhante de uma concorrente. A LG há poucos dias tomou uma decisão igual com o seu webOS e abriu a sua utilização a outros fabricantes.

Com a mudança agora anunciada, o Tizen OS, e também o webOS, passam a poder ser usados em TVs que alargar ainda mais estes ecossistemas com novas propostas. Para os fabricantes há a certeza de usarem um sistema maduro e que está a ser mantido de forma ativa