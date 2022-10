Um dos maiores clássicos da indústria dos videojogos é o mundialmente conhecido DOOM. Este jogo, lançado pela id Software e criado por John Carmack, John Romero e outros, conquistou rapidamente os mais jovens e todos os que são adeptos de first-person shooters.

Este jogo tem sido a escolha de muitos programadores para criarem as suas propostas e trazê-lo para outras plataformas. São já imensos os dispositivos onde pode ser jogado, mas agora há uma novidade. O DOOM chegou novamente ao Windows e já pode ser jogado no Bloco de Notas.

Este jogo, que é um caso de sucesso na indústria, foi lançado em 1993 e depressa conquistou o seu espaço. Tal como outros títulos seguiu uma série de sequelas e foi mostrando que tinha muito para dar aos utilizadores, reinventando-se e criando novos cenários.

Para lá deste sucesso, o DOOM foi a escolha de muitos para mostrar as suas capacidades. Assim, o leque de plataformas onde o DOOM já pode ser jogado é demasiado grande, com propostas a correr em calculadoras, relógios e todo um leque de dispositivos onde não era esperado.

Agora o DOOM volta a mostrar-se como a escolha para algo completamente diferente. O DOOM foi colocado a correr no Bloco de Notas do Windows, sem que o seu criador tivesse de alterar este executável de base do sistema da Microsoft.

Este jogo corre a 60fps e pode ser jogado de forma completa, sem que, no entanto, Sam Chiet tenha revelado como foi possível ter o DOOM a correr no Bloco de Notas do Windows. Ficou prometido que para dentro de dias poderá surgir uma versão acessível a todos.

it'll take some work to polish NotepadDOOM into something releasable, but it'll almost certainly happen over the next couple days — Samperson (Crime Arc) (@SamNChiet) October 9, 2022

Este feito parece ter impressionado muitos e revelado que afinal há ainda espaço para o DOOM em novos dispositivos e em novos espaços. Foi de tal forma importante que o próprio John Romero deu os parabéns a por esta sua conquista.

Esta é a prova de que o DOOM parece estar cada vez mais ativo e presente no dia a dia. A cada ano surgem novos espaços e novas propostas para este jogo que desde 1993 tem sido um dos mais usados e que atravessou várias gerações.