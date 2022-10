O mercado de PCs tem estado a oscilar e a desacelerar de forma muito visível. Cada vez menos se vendem PCs e as marcas tendem a procurar formas de conseguir crescer neste terreno cada vez mais complexo.

Os dados mais recentes da IDC mostram novamente um cenário de perda, mas com uma alteração importante. A Apple foi a única a conseguir crescer neste campo e fê-lo de forma muito diferenciada dos números da concorrência.

Mercado dos PCs com comportamento instável

O mercado dos PCs tem estado a apresentar um comportamento anormal nos últimos anos. Apesar de ter disparado a procura durante a pandemia, esta não foi suficiente para garantir o crescimento esperado e que seria natural acontecer.

Os números mais recentes, referentes a terceiro trimestre de 2022, mostram que a quase totalidade do mercado abrandou nas vendas de forma significativa. Esta queda ficou nos 15%, comparado ao ano anterior, totalizando 74,2 milhões de unidades. A única que se destaca pela positiva é a Apple, que acelerou nas vendas.

As 5 principais empresas, remessas de PCs tradicionais em todo o mundo, participação de mercado e crescimento ano a ano, terceiro trimestre de 2022 Empresa Remessas do 3T22 Participação no Mercado no 3T22 Remessas do 3T21 Participação no Mercado no 3T21 Crescimento 3T22/3T21 1. Lenovo 16.880 22,7% 20.129 23,1% -16,1% 2. HP 12.706 17,1% 17.603 20,2% -27,8% 3. Dell 11.963 16,1% 15.184 17,4% -21,2% 4. Apple 10.060 13,5% 7.174 8,2% 40,2% 5. ASUS 5.540 7,5% 6.011 6,9% -7,8% Outros 17.103 23,0% 21.218 24,3% -19,4% Total 74.252 100,0% 87.319 100,0% -15,0% Fonte: Rastreio trimestral de dispositivos de computação pessoal (PCs) da IDC, 10 de outubro de 2022

Vendas abradam para as principais marcas

As principais empresas do mercado tiveram um trimestre de quebra e a HP foi a que mais se destaca pela negativa, com uma perda de cerca de 28%. Também a Dell e a Lenovo tiveram um comportamento similar, mas com valores diferentes. Estes ficaram nos 21% e 16% respetivamente.

A participação da Apple no mercado de PCs, que inclui desktops, notebooks e estações de trabalho, agora é de 13,5%, contra 8,2% no mesmo trimestre do ano passado. Isso deixa a Apple como o único fornecedor com remessas crescentes, um aumento de 40% em relação ao período homólogo

Vendas da Apple em 2022 analisadas

Estes números da Apple são impressionantes, mas devem ser analisados. Os dados atuais estão a ser comparados com o período anterior à chegada dos novos MacBook Pro com o SoC M1 Pro e Max. Também nos dados agora revelados estão agora os novos MacBook Air com o SoC M2.

Ainda assim, este terceiro trimestre de 2022 foi para a Apple muito positivo. A marca está prestes a conseguir conquistar mais uma posição no mercado de PCs, ultrapassando a Dell se este cenário se mantiver. Resta saber como vai reagir o mercado, depois de meses de altos e baixos.