A Apple não tem por hábito revelar o número exato de dispositivos que vende, em nenhum dos segmentos. As informações que vão chegando baseiam-se em informação partilhada por analistas de mercado. Ontem, as principais empresas de análise de mercado apresentaram os relatórios trimestrais relativos às vendas de computadores, dando à Apple valores de vendas dos seus computadores muito dispares entre si, o que não aconteceu com as outras marcas.

Significa isto que os analistas não fazem ideia de quanto a Apple vende?

Ontem foi o dia em que várias analistas de mercado apresentaram os seus relatórios relativos à venda de computadores. A conclusão geral é que, realmente, existiu uma quebra nas vendas substancial, face ao trimestre homólogo. No entanto, olhando aos valores das três principais analistas, são apresentados valores totais de crescimento negativos que variam entre os 15% e os 19,5%.

A IDC, que aqui apresentámos ontem, avançou com uma quebra nas vendas global de 15%. A Canalys refere uma quebra na ordem dos 17,7% e a Gartner de 19,9%.

Crescimento das vendas de computadores no terceiro trimestre de 22 face ao período homólogo

Empresa / Crescimento 3T22/3T21 IDC Gartner Canalys Lenovo -16.1% 15.3% -16,3% HP Inc. -27.8% -27.9% -27.8% Dell -21.2% -21.1% -21.2% Apple 40.2% -15.6% 1.7% ASUS -7.8% -7.5% -7.8% Acer - -25.6% - Others -19.4% -17.35% -18.3% Total 15,0% -19.5% -17,7%

De forma geral, os valores de crescimento das vendas no último trimestre face ao período homólogo batem mais ou menos certo, com variações de 1 a 2 pontos percentuais para a maioria das empresas analisadas. Contudo, olhando para os dados da Apple a diferença é abismal entre as 3. A IDC dá à Apple um crescimento de vendas de 40%, a Canalys é mais comedida com o crescimento, atribuindo-lhe apenas 1,7%, e a Gartner coloca-a em queda de 7,5%, ainda que as quebras de vendas, face ao ano anterior, sejam menores que na concorrência.

Analistas não fazem ideia de quando vende a Apple

Olhando a valores globais as diferenças tornam-se ainda mais notórias. No terceiro trimestre do ano, segundo os dados da IDC, a Apple terá vendido 10 milhões computadores, a Gartner aponta para pouco mais de metade deste valor, com 5,8 milhões de unidades vendidas, já a Canalys refere que a empresa terá vendido cerca de 8 milhões de computadores.

As discrepâncias entre estes relatórios sempre existiram, contudo, nunca nesta ordem de valores, o que revela, claramente, que nenhuma delas faz ideia de quanto é que a Apple vende efetivamente. É provável que a 27 de outubro, quando a Apple der a conhecer os seus resultados financeiros trimestrais , que se consiga ter uma noção mais clara de quão bem o Mac vendeu neste período, ainda que, como habitualmente, não se venha a saber o valor exato das vendas.