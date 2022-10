Alerta: Se receber este e-mail das finanças não clique

Neste mundo fortemente dominado pelo digital, o que não faltam por aí são esquemas associados a burlas. A Autoridade Tributária tem sido uma das entidades que mais e-mails falsos tem visto a circular e recentemente emitiu mais um alerta.

Depois de vários alertas, surgiu agora um novo e-mail com o assunto "Declaração para audição prévia". Se receber, ignore e apague.

Declaração para audição das finanças é FALSA!

São vários os contribuintes que estão a receber e-mails falsos em nome das finanças. Nesta última campanha fraudulenta detetada, com o assunto "Declaração para audição prévia", o utilizador é convidado a abrir um link e a descarregar um ficheiro.

O browser indica de imediato que se trata de um link para acesso a uma página maliciosa. Não abra nenhum link.

O Pplware analisou o conteúdo do ficheiro que é descarregado com o nome Audicao.html. Dentro do ficheiro, pode-se encontrar um link para acesso a uma página em PHP. Do que testámos, o endereço está a ser redirecionado para o Portal das Finanças. No entanto, há também esquemas com o mesmo endereço que apontam para a página da EDP.

Phishing: O que é e como validar?

Por norma, o phishing é efetuado através de email, anúncios ou de websites que têm um aspeto semelhante aos das empresas, ou negócios pelos quais estão a tentar fazer-se passar. Neste caso das finanças o esquema chega via e-mail.

Tenha em consideração que os emails ou websites utilizados para phishing, poderão solicitar-lhe dados como:

User e Passwords, e até mesmo a alteração de passwords;

Números de Segurança Social, Cartão de Cidadão;

Números da Conta Bancária e dos cartões de crédito;

Email;

entre outras informações pessoais

Como validar se é um email de Phishing?

Para verificar se o email recebido é credível, deverá confirmar se o domínio do remetente da mensagem a partir do qual recebeu a comunicação é realmente da empresa ou entidade em questão, deverá prestar especial atenção a troca de letras. Deverá confirmar também se o link para o qual o reencaminham corresponde ao do Website oficial. Verifique no seu browser, se o endereço/domínio é o mesmo; Verifique se a ligação utilizada pelo website é segura (https://) Identifique o estilo de comunicação e se existem erros gramaticais e ortográficos no corpo de email. Um estilo diferente do habitual e a existência de erros poderão ser sinal de que o mesmo não foi, de facto, enviado pela empresa pela qual se fazem passar; As imagens ou anexos, eventualmente, contidos na comunicação, por norma, são de baixa qualidade, e são cópias/réplicas de menor qualidade face às das empresas oficiais; Caso tenha dúvidas, contacte a entidade em causa, sem clicar ou ceder dados, via email ou website.

Recomenda-se ainda a leitura do folheto informativo sobre Segurança Informática disponível no Portal das Finanças.​