OS smartphones têm já muitos sistemas de segurança implementados de forma natural. Ainda assim, e porque os utilizadores querem mais proteção, existem outros mecanismos para garantir alguma segurança extra necessária.

Uma das formas de o fazer é com o bloqueio das apps dos Android. O sistema da Google não tem isso de forma nativa, mas num smartphone Xiaomi isso vem na MIUI. É simples de ativar e ainda mais simples de usar. Veja como pode ativar esta proteção adicional.

A MIUI da Xiaomi dá aos utilizadores alguns extras interessantes e que elevam ainda mais o Android. São muitas vezes proteções importantes e que garantem aos utilizadores níveis de proteção mais elevada. Algo simples como o bloqueio do acesso às apps faz toda a diferença.

Para ter este ponto a funcionar num Xiaomi só precisam de aceder às Definições e depois procurar a entrada Aplicações. Aqui dentro encontram a opção Bloqueio de aplicações, que devem aceder para ter acesso à lista de apps presentes no Android.

Uma vez aqui dentro, só precisam de escolher as apps que querem proteger com um PIN, padrão ou impressão digital. A lista está presente e basta navegar e ativar as que querem proteger com um simples bloqueio do sistema. Após essa ativação, as apps só abrem com o desbloqueio.

Ainda dentro desta área, e para garantir uma utilização mais simples, os utilizadores podem alterar algumas definições. Estas dividem-se em dias áreas, com a primeira a permitir que as notificações sejam bloqueadas. Basta escolher quais as que vão ter ou não esta opção ativa.

Em segundo lugar, podem mudar as configurações associadas. Aqui encontram entradas para definir como o bloqueio é feito ou se vai ser permitido o acesso via impressão digital e desbloqueio facial. Basta explorar e tudo ficará ainda mais completo e mais simples para o utilizador de um Xiaomi.

Esta é uma opção simples de colocar em funcionamento e garantir uma proteção ainda maior aos utilizadores e aos seus dados. Ao proteger as apps num Xiaomi e impedir o acesso acabam por bloquear também o acesso à informação mais sensível.