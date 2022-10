Vibe Evolution: Um dos melhores soundpods! Saiba porquê…

Atualmente são várias as fabricantes da área da tecnologia que têm vindo a apostar em soundpods. Esta "tendência", um pouco impulsionada pelos AirPods da Apple, tem levado a que o mercado tenha este tipo de equipamentos com os mais diversos preços.

O Pplware testou recentemente os Vibe Evolution e ficou maravilhado. Saiba porquê!

Tal como outras tecnologias, também o segmento dos soundpods tem vindo a evoluir. Hoje os equipamentos garantem uma experiência fantástica sem fios, têm tecnologia de cancelamento ativo de ruído híbrido, são resistentes ao pó e a poeiras e são super confortáveis.

Cancelamento ativo de ruído híbrido

Os soundpods Vibe Evolution da Prozis estão equipados com a mais avançada tecnologia de cancelamento de ruído. O ANC híbrido combina microfones localizados no interior e no exterior do auricular, eliminando ruídos numa gama mais alargada de frequências.

O ANC híbrido utiliza microfones para encontrar ruídos de fundo e cancelá-los, permitindo aos soundpods Vibe Evolution da Prozis reduzir o ruído até uns impressionantes 35 dB.

Além disso, com 3 microfones integrados em cada auricular, os soundpods Vibe Evolution da Prozis oferecem som com uma qualidade soberba e permitem desfrutar de chamadas com cancelamento de ruído. Tecnologia de ponta para um desempenho superior!

O microchip DSP, no coração da tecnologia ANC, faz a magia acontecer. Logicamente, quanto melhor o chip, melhor a redução do ruído porque este é o elemento central responsável pela geração do antirruído. Proveniente de um fabricante com muita experiência e uma excelente reputação na área, o chip DSP deste modelo Vibe Evolution garante um cancelamento de ruído da mais alta qualidade.

Os soundpods Vibe Evolution necessitam apenas de alguns segundos para emparelhar, sem fios, com o seu smartphone, tablet ou portátil. A configuração fácil e um desempenho incrível, que esteja a ouvir música, a jogar ou a desfrutar de podcasts.

Cada soundpod está equipado com uma bateria recarregável de 45 mAh que oferece até 8 horas de música com uma única carga, ou até 5 horas com o ANC ativo. E melhor, a caixa de carregamento sem fios oferece mais 24 horas de autonomia.

Os soundpods são concebidos ergonomicamente para um ajuste confortável e seguro no ouvido durante horas. Incluem também capas de proteção macias e flexíveis em silicone, disponíveis em quatro tamanhos: extra-grandes, grandes, médias e pequenas.

Resumo das especificações dos Vibe Evolution

Versão BT: V5.2

Perfil de suporte: HFP, SBC, AVRCP

Alcance sem fios: 10 m

Frequência de resposta: 20 Hz - 20 KHz

ANC: 35 dB

Bateria de lítio: Soundpod 45 mAh (2x)

Caixa de carregamento 380 mAh

Tempo de reprodução: 8 h (ANC desligado) / 5 h (ANC ligado)

Tempo de carregamento da caixa: 1h30

Modo de carregamento da caixa: 5 V - 1 A

Classificação IP: IPX6

O Pplware, em parceria com a Prozis, dá-lhe a possibilidade de adquirir estes Vibe Evolution usando para isso o voucher PPLWARE (que deverão colocar no passo 4 do checkout da vossa encomenda).