Intel vai criar o seu próprio “Raspberry Pi” com 8 GB de memória RAM

O Raspberry Pi é um popular mini-computador que rapidamente cativou os utilizadores graças ao seu pequeno tamanho e enorme potencial, já para não falar do facto de ser um equipamento compacto e barato que podemos levar para qualquer lado.

E agora surgem informações de que a Intel está empenhada em criar o seu próprio "Raspberry Pi", um produto que contará com uma capacidade de 8 GB de memória RAM e 4 núcleos.

O Raspberry Pi chegou ao mercado em 2012 e rapidamente conquistou os utilizadores por ser uma pequena máquina capaz de realizar vários projetos e tarefas. E para além das dimensões, um dos grande pontos fortes era também o preço acessível. Durante estes 10 anos de existência, foram sendo lançados no mercado outros equipamentos do género, mas nenhum capaz de fazer mossa na popularidade do Raspberry Pi que já vai na versão 4 Modelo B, com quatro núcleos A72 de 1,5 GHz e até 8 GB de memória RAM LPDD4.

Intel vai criar o seu Raspberry Pi

Agora a Intel, através da plataforma de desenvolvimento RISC-V "Horse Creek", vai inspirar-se no mini-computador Raspberry Pi para criar a sua própria versão deste equipamento. No entanto, a intenção da empresa californiana é a de criar um mini-computador mais poderoso ao nível de desempenho, nomeadamente com uma capaidade de 8 GB de memória RAM DDR5.

Esta ideia nasce da parceria entre a Intel e a SiFive, com o objetivo de desenvolver placas que promovam o crescimento da tecnologia e sistema RISC-V. E pelas imagens, conseguimos perceber a inspiração da empresa no Raspberry Pi.

A placa foi apresentada pela primeira vez na conferência de programadores Intel Innovation 2022. O equipamento conta com um processador RISC-V quad-core SiFive Performance P550 criado através do processo de fabrico Intel 4. O mini-computador conta com um molde de 4 mm x 4 mm, e o BGA tem as dimensões de 19 mm x 19 mm.

O mini-computador da Intel terá 8 GB de memória RAM DDR5 a uma velocidade de 5.600 MHz, um aumento significativo face aos 3.200 MHz da memória DDR4 do Raspberry Pi 4. O equipamento contará ainda com um slot PCIe 5.0 x8.

Por sua vez, os 4 núcleos internos da placa vão operar a 2,2 GHz com 2 MB de memória SRAM partilhada. O mini-computador Horse Creek da Intel já foi submetido a testes, nomeadamente num sistema Linux, onde demonstrou o seu potencial num jogo ao usar o seu processador, uma vez que não conta com placa gráfica.