Google anunciou os primeiros Chromebooks especificamente para jogos na cloud

No início do ano começaram a surgir os primeiros rumores de que poderiam ser lançados os primeiros computadores Chromebook direcionados para o universo gaming. Numa parceria com a Lenovo, Asus e Acer, eis que chegam as primeiras máquinas.

Estes Chromebooks apresentados foram criados especificamente para jogos na cloud.

A Google, apesar de estar a encerrar o seu serviço de streaming de jogos, o Google Stadia, não quer parar de investir nesta área, ao lado de grandes parceiros. Como tal, acabou de anunciar uma linha de novos Chromebooks otimizados para jogar na cloud.

Google apresenta os novos Chromebooks para jogos na Cloud

São três novos os modelos de computadores Chromebook de três marcas parceiras distintas: a Lenovo, Asus e Acer. Em concreto, foram lançados os Acer Chromebook 516 GE, Asus Chromebook Vibe CX55 Flip e Lenovo Ideapad Gaming Chromebook. De acordo com a Google, os três computadores são os primeiros portáteis do mundo construídos especificamente para jogos na cloud.

Olhando aos três Chromebooks apresentados, não vemos propriamente hardware adequado para jogos, mas a Google espera que a adição de alguns recursos centrados em jogos possa mudar essa realidade. Ao contrário de outros Chromebooks, estes modelos virão com recursos como ecrãs de alta resolução e taxa de atualização de 120 Hz ou superior, teclados anti-ghosting com iluminação RBG opcional e suporte para Wi-Fi 6 e 6E.

A Google trabalhou com a Nvidia para trazer o nível RTX 3080 da Geforce Now para os Chromebooks e os jogadores poderão experimentar os jogos com resolução de até 1600p e 120fps. O trabalho foi também feito com a Microsoft para trazer a versão beta do Xbox Cloud Gaming para as máquinas. Além disso, todos os três Chromebooks também serão compatíveis com a plataforma Luna da Amazon.

O sistema operativo vem com uma adição que facilita a localização de jogos nos dispositivos. Através do botão “Everything”, os utilizadores poderão procurar um jogo e iniciá-lo sem necessidade de o instalar primeiro.

Não foram avançadas datas para o lançamento de nenhum dos modelos, mas deverão chegar ainda este mês, com preços a variar entre os 399 e os 799 dólares, estando já em pré-venda nos Estados Unidos.