Nvidia confirma a gráfica GeForce RTX 3060 Ti com memória GDDR6X

A Nvidia é a líder induscutível do segmento das placas gráficas, mas não é por isso que se pode deitar à sombra da bananeira a desfrutar do seu sucesso. Muito pelo contrário, a liderança é vista pela marca como uma responsabilidade acrescida de continuar a alimentar o mercado com os melhores produtos que vão ao encontro daquilo que os consumidores procuram.

Como tal, detalhes revelados pela Nvidia do Reino Unido, indicam que a fabricante confirma a existência de uma gráfica GeForce RTX 3060 Ti com uma memória GDDR6X.

Nvidia GeForce RTX 3060 Ti

As novas placas gráficas da próxima geração GeForce RTX já foram anunicadas oficialmente e estão quase a chegar ao mercado, sendo o dia 12 deste mês a data prevista para tal. Mas a fabricante continua a investir noutras gamas, nomeadamente na atual RTX 30.

Através dos dados divulgados pela página da Nvidia no Reino Unido, podemos confirmar a existência de uma variante da GPU GeForce RTX 3060 Ti Founders Edition com uma memória GDDR6X. O modelo atual conta com uma memória GDDR6. Mas, apesar da diferença no formato de memória, ambos os modelos mantêm os 8 GB de capacidade.

Pela imagem podemos verificar que esta variante manteve as restantes características do modelo atual, e até mesmo o preço de cerca de 420 euros ficou praticamente inalterado.

Alguns canais destacam que o modelo original não tem tido stock disponível, então existem fortes suspeitas de que esta versão com memória GDDR6X terá chegado para substituir a anterior. Para além disso, é referido que o facto de este modelo aparecer listado, significa que o lançamento deverá acontecer em breve.

E como as carecterísticas parecem ser praticamente as mesmas, então esta nova RTX 3060 Ti contará com um chip gráfico GA104 com 4.864 núcleos CUDA Cores, 152 núcleos Tensor e 38 núcleos RT mesma frequência Base de 1.410 MHz e na frequência Turbo de 1.670 MHz, um pouco acima dos 1.665 MHz do modelo original. Como tal, esta GPU conseguirá oferecer um desempenho FP32 de 16,2 TFLOPs.

Esta descoberta fez também soar os alarmes sobre a possibilidade de este movimento da Nvidia estar relacionado com o lançamento da placa gráfica Intel Arc A770, que pode vir a ser rival da RTX 3060.

Leia também: