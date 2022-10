Gráfica GeForce RTX 4090 consegue ser 93% mais rápida do que a RTX 3090 Ti

No mês passado, a Nvidia revelou aquilo que os seus consumidores mais estavam à espera, a sua nova linha de placas gráficas GeForce RTX 40 composta pelos mais poderosos chips de que há memória. Os equipamentos estão quase a chegar ao mercado, mas continuam a chegar informações sobre o verdadeiro potencial destes equipamentos.

E de acordo com os testes mais recentes, o próximo modelo topo de gama GeForce RTX 4090 destrói completamente a atual flagship da marca, a GeForce RTX 3090 Ti.

GeForce RTX 4090 é muito mais rápida que a RTX 3090

Embora a Nvidia já tenha anunciado oficialmente a sua nova linha de placas gráficas, ainda existem muitos pormenores que não são totalmente conhecidos. E um deles, claro está, relaciona-se com o verdadeiro poder e rapidez dos modelos que compõem a nova gama.

Numa tentativa de esclarecer esse e outros pontos, surgiu recentemente os resultados de um teste na plataforma de benchmark Blender, onde a RTX 4090 consegue resultados impressionantes, tornando-a 93% mais rápida do que a RTX 3090 Ti. E este é o primeiro teste Blender da gráfica topo de gama da próxima geração da Nvidia.

De acordo com os resultados, a GPU GeForce RTX 3090 Ti, que conta já com vários testes, conseguiu uma pontuação média de 6251,04, a maior já conseguida até ao momento, enquanto que a poderosa RTX 4090 obteve 11873,55 pontos. Ou seja, a nova GPU da Nvidia ultrapassou facilmente a sua antecessora, o que aumenta ainda mais as expetativas sobre o desempenho oferecido por este chip gráfico.

E para se ter uma melhor ideia, o gráfico seguinte ajuda a perceber visualmente esta comparação.

Neste momento, ao visitar a página do teste, verifica-se que já foram realizadas 6 provas à poderosa gráfica da Nvidia, apresentando esta agora uma pontuação superior de 12.322,68.

As placas gráficas da nova geração da Nvidia vão chegar ao mercado no dia 12 de outubro, na próxima quarta-feira. E os utilizadores, em especial os adeptos do segmento gaming, aguardam impacientemente para deitarem as mãos a estes equipamentos.