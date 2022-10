76% não acha que o teletrabalho torna os funcionários menos produtivos

O teletrabalho surgiu como uma forma de as pessoas e as empresa conseguirem manter as suas funções numa altura em que a pandemia da COVID-19 tomou conta das nossas rotinas e da forma como realizávamos as nossas tarefas. No entanto, alguns estudos suscitam a dúvida sobre se este formato de realizar o trabalho é ou não eficiente.

Desta forma, questionámos os nossos leitores sobre se consideram que o teletrabalho torna os funcionários menos produtivos. E a grande maioria respondeu que não, ou seja, grande parte dos votantes não considera que este formato de trabalho torne os trabalhadores menos eficazes nas suas funções.

Considera que, no geral, o teletrabalho torna os funcionários menos produtivos?

Finalizada a questão da passada semana, segue então agora a divulgação de todos os resultados através da análise das 1.974 respostas obtidas.

E a grande maioria, com 76% dos votos, responderam que NÃO consideram que o teletrabalho torna os funcionários menos produtivos (1.499 votos). Já os restantes 24% são da opinião de que o trabalho feito em casa faz com que os trabalhadores, no geral, produzam menos do que no trabalho realizado em condições normais (475 votos).

Resultados em gráfico

Para uma melhor perceção visual, segue então o gráfico com os resultados desta questão.

A ideia para esta questão surgiu dos resultados de uma recente pesquisa da Microsoft onde se concluiu que 85% dos patrões consideram que o trabalho a partir de casa não é tão produtivo. E esta é uma opinião completamente oposta à da maioria dos funcionários. E nos comentários ao artigo desta questão pode ler as dezenas de opiniões sobre o assunto, onde muitos leitores mostram as vantagens do teletrabalho, embora também salientem que tudo depende das funções a desempenhar.

Mas se não respondeu à nossa questão, diga-nos então agora se considera que, no geral, o teletrabalho torna os funcionários menos produtivos.

