Dead Space, foi lançado em 2008 e, tal como vimos aqui, desde cedo se tornou um ícone dos jogos de ficção cientifica e horror.

Tal como também apresentámos aqui, este fantástico jogo da Motive, encontra-se a caminho da Nova Geração.

Os estúdios canadianos Motive, da Electronic Arts, revelaram recentemente mais alguns detalhes sobre o "novo" Dead Space, o remake do original desenvolvido pela EA Redwood Shores California.

Dead Space trata-se de um clássico de terror de sobrevivência que decorre num ambiente de ficção científica futurista, e que coloca os jogadores na pele de Isaac Clarke, um engenheiro espacial numa missão de rotina para consertar uma nave mineira, a USG Ishimura. No entanto, a Ishimura esconde algo. Existe algo a bordo da nave que aguarda o jogador e vai transformar o que seria uma simples missão de rotina, num verdadeiro pesadelo.

A tripulação da nave foi chacinada e infetada, e a própria namorada do Isaac, Nicole, encontra-se desaparecida algures a bordo da gigantesca nave mineira. Sozinho e preso, com apenas as suas ferramentas e habilidades de engenharia, Isaac enfrenta uma batalha pela sobrevivência, não só contra os monstros aterrorizantes chamados de Necromorfos, mas contra a sua própria sanidade mental.

Tal como aqui indicámos, o jogo encontra-se a ser produzido para as consolas de Nova Geração, com tudo o que isso implica e recentemente a Motive revelou o primeiro trailer de jogabilidade desta nova versão de Dead Space.

Fiel à visão emocionante do jogo original, Dead Space foi completamente reconstruído do zero usando o motor de jogo Frostbite, de forma a usufruir de todas as capacidades das recentes consolas e PC, oferecendo visuais e áudio que foram cuidadosamente reimaginados para evocar um novo nível de imersão e qualidade.

Com este remake, teremos ainda oportunidade de descobrir que há mais a aprender a bordo do USG Ishimura graças a novos elementos narrativos adicionados. Novas histórias e dilemas, levarão os jogadores a questionar a sua própria sanidade à medida que mergulham mais fundo e começam a descobrir os seus segredos, enquanto lutam pela sobrevivência.

Mas as novidades não se ficam por aqui. Vejam de seguida mais algumas melhorias anunciadas:

O Sistema de Peeling: Os Necromorfos, monstruosidades diferentes de tudo o que se viu antes, foram reconstruídas em torno do novo Sistema de Peeling, que introduz carne em camadas, tendões e ossos que se quebram, rasgam e estilhaçam de formas chocantes. E embora a estratégia seja fundamental, os jogadores também vão experimentar oportunidades acrescidas de criatividade na forma como utilizam a sua variedade de armas e habilidades únicas para combater estes terríveis inimigos.

The Intensity Diretor: o assombroso mundo criado para Dead Space tem sido um local fácil para os jogadores se perderem, mas agora sentirão realmente o peso de cada passo misterioso que Isaac dá. O novo Intensity Director ajusta dinamicamente o que aparece no caminho de Isaac, desde os Necromorphs e como eles escolhem atacá-lo, até efeitos ambientais como luz, fumos, partículas e som. Os batimentos cardíacos, a respiração e esforço de Isaac também se ajustam com o seu nível de stress para fornecer aos jogadores um feedback direto sobre o seu estado mental, emocional e físico.

Uma Fantasia Avançada de Engenharia: sem armas ou apoios, Isaac é forçado a defender-se contra os Necromorphs, aproveitando ferramentas mineiras de alta tecnologia para desmembrar as criaturas, resolver puzzles na sua viagem emocionante e transformar os sistemas de mau funcionamento da Ishimura em proveito próprio. Originalmente um protagonista silencioso, os jogadores terão a oportunidade de mais algumas intervenções de Isaac através de novos enriquecimentos narrativos com voz de Gunner Wright, a voz original de Isaac in Dead Space 2 (2011) e Dead Space 3 (2013).

Uma Ishimura totalmente interligada: do ecrã inicial aos créditos finais, os jogadores vão deparar-se com corredores assustadoramente apertados e sombrios do USG Ishimura sem um único ecrã de carga ou uma câmara cortada que abrande a imersão. Esta enorme nave mineira foi restaurada com novas salas, rotas e obstáculos, enquanto permite a exploração livre com novos controlos de mapas de UI e um localizador melhorado.

Dead Space tem como data de lançamento, o próximo dia 27 de janeiro de 2023 e já está disponível para reserva na PlayStation 5, Xbox Series X e PC (por via da EA App, Steam e Epic Games Store).