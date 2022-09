Gráfica Intel Arc A770 executa jogos com ray tracing e é 14% melhor que a RTX 3060

Como já aqui falámos por diversas vezes, a Intel decidiu estrear-se no mundo das placas gráficas com a sua nova linha Intel Arc. Alguns modelos já foram lançados e encontram-se disponíveis para os utilizadores, mas ainda falta serem conhecidos muitos outros modelos.

Mas há agora mais um pouco do véu desvendado e a gigante da Califórnia mostrou a sua placa gráfica Arc A770 a executar jogos com ray tracing. E os resultados revelam que a nova GPU é em média 14% melhor do que a GeForce RTX 3060 da rival Nvidia.

Intel Arc A770 supera a RTx 3060 nalguns jogos com ray tracing

A Intel revelou um pouco mais sobre o poder da sua nova linha de placas gráficas Arc. Desta vez, a gigante tecnológica mostrou na prática aquilo que os utilizadores, em especial os gamers, podem esperar dos seus produtos.

Desta forma, através de um novo vídeo, os executivos da Intel Tom Petersen e Ryan Shrout falam acerca da tecnologia e mostram como é o desempenho do modelo da placa gráfica Arc A770 contra a Nvidia GeForce RTX 3060 quando toca a jogos com ray tracing.

Os resultados mostram que não existem grandes diferenças nalguns jogos entre as duas GPUs, como por exemplo The DioField Chronicle, da criadora Square Enix. Mas outros títulos revelam grandes diferenças, como é o caso do popular jogo Fortnite em que a Arc A770 foi 57% melhor do que a rival.

Veja o vídeo:

Ao todo foram 17 os jogos testados, com uma resolução de 1080p e ray tracing ativado. E, no geral, a gráfica da Intel foi 14% melhor do que a RTX 3060. O site VideoCardz elaborou a tabela seguinte onde conseguimos perceber melhor as diferenças.

A placa gráfica Intel Arc A770 conta com o chip ACM-G10 com 32 núcleos Xe. Para já ainda não foi revelado muito mais sobre este equipamento, assim como de outros modelos desta gama. Também não se sabe quando é que esta GPU vai chegar ao mercado, embora se estime que tal aconteça em meados de outubro.