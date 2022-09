Com o smartphone sempre presente, muitos utilizadores querem usá-lo para monitorizar e monitorizar a sua saúde. Se muitos já o fazem com recurso a smartwatches e smartbands, há quem queira concentrar isso tudo num único dispositivo.

É aqui que a Google parece estar a trabalhar, para melhorar um elemento essencial e que todos os utilizadores do Android fazem. Quer melhorar o sono e para poderá passar em breve a monitorizar para a deteção do ressonar e do tossir.

Com uma profusão de sensores presentes num smartphone, é natural que estes sejam usados de forma constante, para recolher informação essencial dos utilizadores. As áreas onde podem ser usados são muitas e com diferentes níveis de utilidade, para diferentes fins num smartphone.

A Google quer explorar ainda mais esta área e tem já a ser preparada uma novidade para o Android. Estes smartphones em breve vão poder detetar dois elementos que podem influenciar uma boa noite de sono e até prevenir problemas para o futuro dos utilizadores.

<string name=”cough_and_snore_awareness_notification_content”>See how much you cough or snore during your scheduled bedtime</string> <string name=”manage_data_bedtime_cough_and_snore_data_disabled_subtitle”>Allow Digital Wellbeing to use this device\u2019s microphone to detect coughing and snoring during your scheduled bedtime</string> <string name=”sleep_insights_weekly_card_sleep_and_ambient_detection_enabled_summary”>See bedtime activity, screen time, and coughing and snoring</string> <string name=”cough_and_snore_wind_down_promo_card_message”>Customize your display, automatically turn on Do Not Disturb, and track coughing and snoring during your scheduled bedtime</string>

As strings presentes acima foram encontradas na app Digital Wellbeing, que acompanha o Android. Estas referem claramente que vai ser monitorizado o ressonar e a tosse, associado a uma funcionalidade que a app Relógio já tem presente, o Bedtime mode, que foi melhorado no Android 13.

Esta parece que terá de ser ativada manualmente no smartphone do utilizador e terá uma utilização limitada a períodos de tempo bem específicos. Apensa quando o utilizador ativar o tempo de sono, o smartphone Android poderá ouvir e detetar a presença do ressonar e do tossir do utilizador.

Estas funcionalidades estão ainda em testes, mas espera-se que em breve possam ser abertas aos utilizadores do Android. Eventualmente, e como a Google já o fez no passado, irá primeiro ser aberta aos utilizadores que tenham os Pixel, alargando depois a todos.

A Google, com esta novidade, alarga ainda mais a utilidade dos smartphones com o seu sistema operativo. O Android elevará assim todas as funcionalidades e tornar-se mais útil para os utilizadores, dando nativamente o que outros só oferecem através de apps.