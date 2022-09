O Chrome tem estado exposto a problemas nos últimos meses, que colocam em causa a sua segurança. A Google tem trabalhado rapidamente para os resolver e assim garantir a proteção dos utilizadores sem qualquer limite.

Este cenário negativo está novamente presente, com mais uma falha a ser relatada. O Chrome tem um problema de segurança e a Google já tratou de o resolver. A gigante das pesquisas pede agora aos utilizadores que atualizem o seu browser o mais rapidamente possível.

A Google tem uma posição aberta com os seus utilizadores quando o tema é a segurança e a proteção dos seus dados. Assim que resolve os problemas reportados ou detetados, lança as novas versões e comunica de forma direta estas questões, levando a que as atualizações sejam realizadas de forma rápida.

Foi isso que fez novamente, com mais uma falha do Chrome a ser revelada à comunidade de utilizadores. Este é um problema grave e que a gigante das pesquisas carateriza como sendo de severidade elevada e que por isso requer uma atenção especial de quem usa o Chrome.

Por estar ainda longe de ser uma atualização massivamente instalada, a Google reservou os detalhes deste problema para serem revelados mais tarde. Desta forma evita que a falha seja explorada de forma ativa pelos atacantes e coloque em risco os seus utilizadores.

Ainda assim, e do que escreveu na apresentação desta falha, esta é uma vulnerabilidade de alta gravidade causada por validação insuficiente de dados no Mojo. Esta "é uma coleção de bibliotecas de tempo de execução que facilita a passagem de mensagens através de limites arbitrários entre processos e processos".

Com a atualização marcada com o número 105.0.5195.102, a Google pretende resolver a falha no seu browser no Windows, Mac e Linux. A nova versão está já acessível para os utilizadores que a procurem em Chrome> Ajuda> Sobre o Google Chrome. No final o browser deve ser reiniciado.

Esta é mais uma situação que requer a atenção máxima dos utilizadores do Chrome. A Google quer assim eliminar este problema e garantir imediatamente a segurança dos utilizadores, através de uma simples atualização, como normalmente faz no seu browser.