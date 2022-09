O confronto entre a Rússia e a Ucrânia não se desenrola apenas no terreno, com as tropas. Há outros espaços onde estes países e outras forças combatem, ainda que de forma menos física e mais virtual.

Uma nova ação decorreu no final da semana passada, desta vez recorrendo a uma simples app. O conhecido grupo de hackers Anonymous causaram engarrafamento gigante em Moscovo, simplesmente usado à app Yandex Taxi.

Foi na manhã de quinta-feira que uma das principais ruas de Moscovo ficou apinhada de taxis, causando um engarrafamento anormalmente grande e longe de ser algo normal. Este foi o resultado de um ataque do conhecido grupo Anonymous, que assim voltaram a mostrar a sua posição sobre o que se passa na Ucrânia.

Esta ação foi realizada com a ajuda do exército da Ucrânia e fez com que o trânsito desta rua ficasse caótico. Numa situação normal esta é já uma rua muito movimentada, mas conseguiram que ficasse parada por cerca de 40 minutos enquanto a Yandex trabalhava para resolver a situação.

Someone hacked #YandexTaxi and ordered all available taxis to Kutuzov Prospect in Moscow



Now there is a huge traffic jam with taxis.



It‘s like James Bond movie. pic.twitter.com/IatuAEtA2i — Russian Market (@runews) September 1, 2022

Num comunicado partilhado pela Yandex, através da agência de notícias estatal russa TASS, a empresa revelou que reformulou o seu algoritmo de rotas após este ataque para evitar que incidentes semelhantes aconteçam no futuro. Esta foi um dos primeiros casos conhecidos da exploração de vulnerabilidades por hackers numa app destas para criar um engarrafamento.

A empresa também anunciou que em breve resolverá a indenização para os motoristas dos taxis que ficaram paralisados ​​no trânsito por pelo tempo em que esta ação decorreu. Um dos objetivos parece ter sido conseguido, que passava por interromper o serviço fornecido pelo Yandex Taxi.

JUST IN: #Anonymous has confirmed that the attack on the Yandex Taxi app was carried out in cooperation with the IT Army of Ukraine, as part of #OpRussia cyber campaign. #SlavaUkraïni https://t.co/VYiD2IDIEJ — Anonymous TV (@YourAnonTV) September 2, 2022

Se inicialmente os atacantes eram desconhecidos, o conhecido grupo Anonymous depressa veio a público reclamar esta ação como sua. Para o fazer, contaram com a ajuda do IT Army of Ukraine, uma organização voluntária formada no início da guerra, para realizar o ataque.

Apesar de não se focar nos serviços e sistemas do governo da Rússia, esta ação é certamente mais uma usada para combater e chamar à atenção para a situação na Ucrânia. O grupo Anonymous já antes tinha tomado ações semelhantes para assim ajudar no esforço de defesa da Ucrâina.