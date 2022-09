Saiba como retirar o botão de Ditado do Safari no iPhone

Caso nunca tenha usado, já deve ter (pelo menos) dado conta do microfone que surge do lado direito da barra de pesquisa do Safari, no iPhone. Pois bem, se já deu conta dele e pretende retirar esse botão, hoje, mostramos-lhe como pode fazê-lo.

Siga para o artigo para conhecer a dica de hoje.

Se nunca utilizou o botão de Ditado no Safari do iPhone, de certeza que já clicou nele sem querer e viu o seu teclado a desaparecer e a surgir uma funcionalidade que começou a captar as ondas sonoras que emitia. Essa opção é a de Ditado e permite os utilizadores optem por dizer aquilo que pretendem ver escrito, ao invés de escrevem efetivamente.

Saiba que é possível retirar esta opção da sua barra de pesquisa do Safari. No entanto, ressalvamos que a remoção desse botão implica que desative a Siri e a função de ditado. Se isto não for um problema, siga para a dica que lhe deixamos hoje.

Retirar o botão de Ditado do Safari no iPhone

Aceda a Definições e clique em Tempo de Ecrã.

Caso não tenha esta funcionalidade ativada, ative-a, e clique em Conteúdo e Privacidade.

Mais uma vez, ative a opção Conteúdo e Privacidade e, depois, clique em Aplicações Permitidas.

Uma vez que deverá ter todas as opções ativadas, desative a Siri e Ditado.

Agora, quando aceder ao Safari no iPhone não deverá encontrar a opção de Ditado do lado direito da barra de pesquisa.