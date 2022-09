James Webb trouxe-nos o som do espaço. Venha ouvir!

As imagens do espaço chegam e surpreendem todos aqueles que lhes acedem. No entanto, e embora sejam realmente impressionantes, há outros elementos que os dispositivos que enviamos captam e que são também eles de tirar o fôlego. Desta vez, falamos do som.

O Telescópio James Webb não envia apenas imagens…

Apesar de estarmos já habituados a receber imagens impressionantes do espaço, a NASA tem concentrado alguns dos seus esforços na recolha do som. Isto, porque, sendo o espaço tão imenso, o som não é, certamente, igual àquele que conhecemos da Terra.

O objetivo original das sonificações passava por ajudar os invisuais a apreciarem os dados espaciais. No entanto, o som captado do espaço parece ter reunido mais adeptos.

Recentemente, a agência espacial americana, em conjunto com algumas das suas parceiras, lançou uma série de sonificações das primeiras imagens que o Telescópio Espacial James Webb captou.

Outras sonificações incluem os sons da nebulosa do Southern Ring, bem como o som sinistro do espetro de transmissão da atmosfera do exoplaneta WASP-96 b.

A música entra nos nossos centros emocionais. O nosso objetivo é tornar as imagens e os dados do Webb compreensíveis através do som, ajudando os ouvintes a criar as suas próprias imagens mentais.

Explicou o músico e professor de física Matt Russo, que trabalhou nas sonificações do James Webb, numa declaração.

Para chegar às sonificações, os cientistas pegam em características específicas de uma imagem ou conjunto de dados e transpõem a informação para sons.

Estas composições fornecem uma forma diferente de experimentar a informação detalhada nos primeiros dados do James Webb. Tal como as descrições escritas são traduções únicas de imagens visuais, as sonificações também traduzem as imagens visuais codificando informação, como cor, brilho, localizações estelares, ou assinaturas de absorção de água, como sons. As nossas equipas estão empenhadas em assegurar que a astronomia é acessível a todos.

Disse Quyen Hart, cientista do Space Telescope Science Institute.

