Questão: Já atualizou o seu PC para o novo Windows 11?

A Microsoft lançou o seu novo sistema operativo há pouco mais de um ano, no início de outubro de 2021. O Windows 11 chegou para dar uma renovação não só ao funcionamento das máquinas, mas também para alterar significativamente o aspeto e design do sistema. No entanto, ainda há muitos utilizadores que não se deixaram convencer pela novidade e, portanto, não atualizaram ainda os seus equipamentos.

Assim, na nossa questão desta semana queremos que nos diga se já atualizou o seu PC para o novo sistema operativo Windows 11. Participe!

Já atualizou o seu PC para o Windows 11?

O Windows 11 chegou e, com ele, trouxe muitas novidades interessantes. Para além disso, praticamente todos os dias saem notícias sobre este novo sistema operativo da Microsoft, como forma de alinhar e limar algumas lacunas ainda existentes, bem como capacitar este recente SO para melhor servir os utilizadores.

Mas o Windows 11 ainda não convenceu muitas pessoas, sendo que ainda há um número significativo de utilizadores que optam por manter o sistema mais antigo, sobretudo o Windows 10.

Assim, em dezembro de 2021, lançámos esta mesma questão para saber em que ponto estava a instalação do Windows 11. E, nessa altura, apenas 24% responderam que já tinham instalado o Windows 11 nas suas máquinas. Dos que responderam negativamente, 40% disse que o seu PC não tinha os requisitos mínimos; 20% aguardava melhorias; 7% disse gostar mais do sistema que tem; 5% não teve tempo e 4% referiu não gostar do Windows 11.

Desta forma, e passado praticamente 1 ano, na nossa questão desta semana queremos que nos diga se já atualizou o seu computador para o novo sistema operativo da Microsoft, o Windows 11. Pode votar na sondagem que deixámos de seguida.

Participe na nossa questão desta semana

Já atualizou o seu PC para o Windows 11? Sim.

Não. Ver Resultados Loading ... Loading ...

Obrigado pela vossa participação!

Nesta rubrica colocamos uma questão sobre temas pertinentes, atuais e úteis, de modo a conhecer a opinião e tendências dos nossos leitores no mundo da tecnologia, sobretudo no nosso país.

Deixe-nos então sugestões de temas na caixa de comentários ou envie para marisa.pinto@pplware.com