Hackers russos atacaram os sites de aeroportos dos EUA

A guerra hoje trava-se em todos lados. É no terreno, sangrenta, na sociedade, com a manipulação da consciência crítica das pessoas, no espaço, com várias tentativas para travar tecnologias, e é feita na internet. Um novo ataque deitou abaixo vários sites de aeroportos nos EUA. Os hackers desligaram os sítios online do aeroporto de Atlanta, Chicago, Nova Iorque e Los Angeles.

Apesar deste ataque, as autoridades dizem que não houve qualquer efeito nas operações de voo.

Ataques russos para "chamar à atenção" e não só!

Segundo informações do Washington Post, os gestores de vários aeroportos disseram ter notificado o FBI e a Administração de Segurança dos Transportes sobre os ciberataques. Numa declaração, o FBI disse estar ciente do incidente, mas não tinha informações adicionais. A TSA recusou-se a comentar, remetendo as investigações para aeroportos individuais.

Os ataques foram realizados por um grupo de hackers pró-russos conhecidos como Killnet, de acordo com John Hultquist, vice-presidente de inteligência da Mandiant, uma empresa americana de cibersegurança. A Killnet apelou a ataques coordenados de negação de serviço (DDoS) a alvos cibernéticos a partir de uma lista que colocou no seu canal Telegram - uma lista que incluía vários grandes aeroportos dos EUA. Os ataques DDoS ocorrem quando um alvo é inundado pelo tráfego até não poder responder ou cair.

Embora altamente visível, Hultquist caracterizou tais ataques mais como um "incómodo público" do que ameaças graves à segurança porque não visam os principais sistemas internos que poderiam afetar as operações de um aeroporto. Ainda assim, quando ocorrem, disse ele, são eficazes para chamar a atenção do público.

A Autoridade Portuária de Nova Iorque/Nova Jersey disse que o website do Aeroporto LaGuardia sofreu um incidente de negação de serviço por volta das 3 da manhã de segunda-feira que resultou em atrasos intermitentes para aqueles que tentaram aceder ao site.

O sistema de defesa de cibersegurança da Autoridade Portuária fez o seu trabalho ao detetar o incidente rapidamente, abordando o problema em 15 minutos, e permitindo-nos alertar os outros notificando, imediatamente as autoridades federais.

Disse a agência numa declaração, acrescentando que não houve qualquer efeito nas instalações da Autoridade Portuária.

Segundo as autoridades, no Aeroporto Internacional de Denver, o ataque começou por volta das 11 da manhã.

Os gestores do Aeroporto Internacional de Los Angeles disseram numa declaração que o site do aeroporto foi parcialmente perturbado, limitado a partes do site virado para o público. Disseram que a equipa de tecnologia de informação do aeroporto restaurou todos os serviços e está a investigar a causa.

Hackers russos diversificam ataques cibernéticos para roubo de dados

Apesar de não haver um constrangimento nas operações, tem sido particularmente preocupante estes ataques aos aeroportos. Relembramos que recentemente a TAP, a transportadora aérea portuguesa, foi igualmente vítima de ataque que deixaram expostos 581 Gigabytes (GB) de dados, correspondente a 1,5 milhões de dados clientes.

No passado dia 8 de outubro, a companhia ferroviária Deutsche Bahn viu-se obrigada a parar os seus comboios de passageiros e de carga, em todo o noroeste da Alemanha, durante quase três horas. Embora, inicialmente, tenha justificado a suspensão com uma “falha do sistema de rádio digital dos comboios”, mais tarde, revelou que a interrupção foi causada por sabotagem.

Tudo isto estará intimamente ligado à posição que ocupam altos responsáveis pela área da cibersegurança com ligações em investigação.