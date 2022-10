Chefe de cibersegurança da Alemanha investigado por ligações à Rússia

As autoridades do país partilharam que o chefe de cibersegurança da Alemanha está a ver relatórios de supostas ligações aos serviços secretos russos sob escrutínio. Além disso, há uma preocupação crescente que teme que as infraestruturas da potência estejam a ser alvo da Rússia.

A razão para isto poderá prender-se com o apoio que o país já dirigiu à Ucrânia, relativamente à guerra que a mesma mantém com a Rússia, desde fevereiro deste ano.

De acordo com a Associated Press, Arne Schoenbohm, que dirige o BSI, cofundou, há 10 anos, um grupo de cibersegurança que reúne peritos de instituições públicas e do setor privado. Os meios de comunicação da Alemanha relataram, agora, que um dos seus membros é uma empresa fundada por um antigo agente dos serviços secretos russos.

Durante o fim-de-semana, numa declaração, o Ministério do Interior alegou que já considerou os factos relatados e que está a investigá-los exaustivamente. Segundo a Reuters, a ministra alemã Nancy Faeser quer demitir o chefe da cibersegurança do país devido a possíveis contactos com pessoas envolvidas com os serviços secretos russos. Conforme relatado por vários meios de comunicação sociais, Schoenbohm poderá ter estabelecido tais contactos através do Cyber Security Council of Germany.

A notícia espalhou-se, na sequência de uma preocupação crescente de que as infraestruturas da Alemanha podem estar a ser alvo da Rússia, devido ao apoio que o país já garantiu à Ucrânia.

Aliás, no sábado, a companhia ferroviária Deutsche Bahn viu-se obrigada a parar os seus comboios de passageiros e de carga, em todo o noroeste da Alemanha, durante quase três horas. Embora, inicialmente, tenha justificado a suspensão com uma “falha do sistema de rádio digital dos comboios”, mais tarde, revelou que a interrupção foi causada por sabotagem.

De acordo com o ministro dos transportes da Alemanha Volker Wissing, os cabos "essenciais para a gestão segura do tráfego ferroviário" foram deliberadamente cortados em dois locais distintos. A polícia federal alemã já está a investigar o incidente.

Leia também: