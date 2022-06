A guerra da Rússia contra a Ucrânia começou no dia 24 de fevereiro deste ano e já dura há 124 dias. Infelizmente parece que não há um fim à vista para este conflito que, embora se designe como uma ofensiva militar, tem ceifado e destruído a vida de milhares de civis.

Mas para além da guerra, outros problemas têm surgido como consequência da mesma. E as últimas informações indicam que o grupo de hackers designados Killnet diz ter atacado a Lituânia devido ao bloqueio da passagem de mercadorias para Kaliningrado.

Killnet: grupo de Hackers russo diz que atacou a Lituânia

De acordo com as informações avançadas pela Reuters, o grupo de hackers russos Killnet diz ter atacado a Lituânia. O grupo reivindicou o feito nesta segunda-feira (27), assumindo assim a sua total responsabilidade pelo ataque cibernético DDoS feito à Lituânia. Os hackers dizem que este ataque teve como objetivo ser uma resposta à decisão da capital lituana Vilnius de barrar a passagem de mercadorias para o enclave russo de Kaliningrado, devido às sanções impostas pela União Europeia contra o conflito provocado pela Rússia.

Este ataque é então uma consequência desse bloqueio e, à agência Reuters, um porta-voz do grupo de hackers Killnet disse que "o ataque irá continuar até que a Lituânia levante o bloqueio", acrescentando ainda que "deitámos abaixo 1.652 recursos web. E isso é apenas até agora".

Os hackers definiram um ultimato dirigido ao governo lituano dizendo que o país tem 48 horas para desbloquear a passagem para Kaliningrado. A exigência foi gravada em vídeo e publicada no canal do Telegram do grupo no dia 25 de junho. No vídeo, os hackers dizem que se a passagem não for desbloqueada, "mais de 500 empresas do país vão enfrentar condições terríveis na segunda-feira".

No dia 18 de junho a Lituânia suspendeu a utilização do seu território para a passagem de determinados produtos, especialmente aço, para Kaliningrado, região que está ligada à Rússia por meio de uma ligação ferroviária através da Lituânia.