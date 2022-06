O crédito habitação online: mais rápido, mais simples

Quando se fala de Crédito habitação, pensa-se logo num processo complicado e com muita informação difícil de assimilar, até porque o que se quer é finalmente poder comprar a casa dos sonhos e fazê-lo de forma rápida e sem complicações desnecessárias.

O panorama atual é online e a transformação digital está a alterar o crédito habitação, simplificando a vida de quem procura crédito para comprar casa.

Sendo muitas vezes encarado como um processo demorado e complicado, o crédito habitação, à semelhança do que aconteceu com a compra de casa, tem vindo a sofrer alterações nos seus processos. Estas mudanças têm sido promovidas pela transformação digital, que atualmente decorre no setor financeiro, que foi acelerada pela pandemia e pela urgência em tornar possível que muitos passos e trâmites do crédito habitação pudessem ser realizados à distância.

O crédito habitação tem vindo a sofrer importantes alterações, que se têm traduzido não só numa melhor experiência para o cliente, como também num processo mais rápido e simples.

O que mudou no crédito habitação com a digitalização

Em primeiro lugar, os simuladores de crédito habitação estão cada vez mais refinados e focados na experiência do utilizador, o que permite que o cliente compreenda melhor a sua simulação de crédito habitação e que teste diferentes cenários, para encontrar aquele que melhor se adequa à sua situação financeira.

Outro elemento importante para esta mudança é o facto de os documentos já poderem ser entregues através da chave móvel digital, o que se traduz numa maior comodidade para o cliente, que não tem de fazer deslocações desnecessárias nem interromper o seu dia normal de trabalho. A entrega pode ser feita a partir de casa, nas horas livres, o que torna o processo de crédito mais rápido.

A confirmar esta tendência, o estudo “Casa_PT”, desenvolvido pela UCI em parceria com o Centro de Estudos Aplicados da Universidade Católica Portuguesa, demonstra que 63,4% dos inquiridos refere que o seu processo de crédito habitação demorou menos de 2 meses a ficar concluído.

Mas existem mais exemplos de transformação para um crédito habitação online. A UCI – União de Créditos Imobiliários, entidade especializada em crédito habitação, permitiu quase desde o início da pandemia que quem estivesse à procura de crédito para comprar casa, pudesse reunir à distância com recurso a plataformas de vídeo chamada como o Teams ou o Zoom.

Outro exemplo da digitalização introduzida pela UCI, foi tornar possível a verificação de identidade e assinatura digital de documentação, permitindo assim iniciar o pedido de crédito, preencher o pedido de empréstimo e saber qual a viabilidade do crédito à distância. Tudo isto através dos dispositivos que os clientes têm ao seu dispor (smartphones, tablets, portáteis), e sem ter de sair de casa. Além disso, outras ferramentas de mensagens instantâneas (WhatsApp ou Messenger) têm possibilitado um contacto mais próximo com os clientes, permitindo que estes possam, no momento que for mais conveniente, esclarecer dúvidas ou saber mais sobre o estado do seu processo de crédito.