E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Nesta semana que passou, ensaiámos o novo Renault 5 E-Tech, analisámos o smartwatch Xiaomi Watch 2, falámos do novo HarmonyOS Next, e muito mais.

A IA está a ganhar espaço e a conseguir que os utilizadores dependam das respostas e das interações que são feitas. Isso tem sido visto de forma cada vez mais clara e até o WhatsApp tem assentado aqui parte dos seus desenvolvimentos. Uma das mais recentes novidades pode ser controversa, mas vai trazer a IA para qualquer conversa, sempre assente na Meta IA.

Uma equipa de investigação do Wellcome Sanger Institute e da Universidade de Newcastle construiu um atlas detalhado de uma única célula da pele humana pré-natal. Este trabalho inovador revela os processos subjacentes à sua formação e às potenciais causas de doenças da pele.

Amantes de golfe, as funcionalidades destinadas a este desporto já estão disponíveis através da nova atualização na Huawei Health.

No universo Android, a Qualcomm tem um lugar de destaque e um papel único. Esta empresa prepara os melhores e mais elevados SoC para os smartphones, que depois vamos usar no dia a dia. A grande novidade da Qualcomm é agora o Snapdragon 8 Elite, um novo SoC para o Android que traz o poder de um PC.

Por forma a "expressar gratidão aos clientes que adoram o Galaxy dobrável", a Samsung lançou o Galaxy Z Fold Special Edition (SE) e revelou as especificações deste smartphone que custa quase 2000 euros.

A Oukitel acaba de revelar o seu novo smartphone, o C58 Pro, a mais recente adição à sua aclamada série C. Este novo modelo é realçado por um impressionante efeito de gradiente e um visual cintilante que chama a atenção à medida que reflete a luz. Mas há muito mais para descobrir.

O mundo automóvel é um dos grandes beneficiários da evolução tecnológica, com os carros a receberem novidades que os potencializam e conferem, ao mesmo tempo, um aspeto realmente futurista. Neste sentido, a Hyundai está a desenvolver um head-up display enorme.

Fomos para as estradas do Mónaco perceber o que estava dentro do novo elétrico da Renault. É verdade que a marca prometia muito e o design animava o regresso de um clássico do passado. Será que o Renault 5 E-Tech mantém a alma daquele velho e saudoso R5?

A Huawei acaba de virar uma página na sua história com o lançamento oficial do HarmonyOS Next. Isto marca o primeiro sistema operativo da Huawei construído independentemente do Android, uma vez que pretende fazer a transição dos seus dispositivos para um sistema operativo totalmente interno.

O mercado dos smartphones está ao rubro e novas propostas interessantes estão a surgir a um ritmo elevado. Neste contexto, a OPPO anunciou a aguardada série Find X8, que promete revolucionar a fotografia mobile com um sistema de câmaras Hasselblad Master totalmente renovado e um conjunto de funcionalidades de topo.

Até 2030, a maioria das fabricantes de automóveis pretende lançar veículos elétricos (VE) equipados com baterias de estado sólido. No entanto, a Stellantis está a acelerar este calendário, e planeia introduzir uma frota de demonstração de veículos Dodge Charger Daytona com baterias de estado sólido já em 2026.

A Xiaomi lançou um smartwatch que nos pareceu bastante interessante, não só pelos seus sensores precisos, e funcionalidades, mas também pelo seu preço acessível, o que promete que este relógio seja um dos melhores modelos custo-benefício no mercado neste momento. Fique com a nossa análise.

A Alpine abriu as encomendas para o A290, com os preços a começarem nos 38.700 euros (PVPR). A gama inclui quatro versões: A290 GT, A290 GT Premium, A290 GT Performance e A290 GTS.