Avião hipersónico SR-72 “Filho do Blackbird” pode já estar a ser produzido

Há informações não confirmadas que sugerem uma nova criação para a força aérea americana. O SR-72 poderá estar a ser produzido. Trata-se de uma máquina de guerra com recursos tecnológicos "inimagináveis".

Avião hipersónico SR-72 será uma arma incrível

Embora nada tenha sido ainda confirmado, há numerosas indicações de que o tão esperado avião hipersónico SR-72 da Lockheed Martin já está em produção.

Este avião avançado deverá ser o sucessor do lendário SR-71 Blackbird, embora seja duas vezes mais rápido, atingindo Mach 6 (7.408,8 km/h). No entanto, a única prova da sua existência até à data é um protótipo chamado Darkstar, que foi apresentado no filme Top Gun: Maverick.

Da ficção à realidade

Uma aeronave que voe a velocidades hipersónicas é uma vantagem distinta na guerra moderna. No entanto, pouco se sabe sobre as capacidades do SR-72 ou das suas possíveis variantes, embora se especule que possa ser um drone ou um avião tripulado, ou ambos.

Uma aeronave hipersónica deste tipo seria capaz de penetrar nas defesas aéreas, tanto para espionagem como para ataques intercontinentais rápidos que seriam virtualmente, se não completamente, imparáveis pelas baterias de mísseis terra-ar (SAM) existentes na Rússia e na China.

Os indícios

Tanto a indústria aeroespacial e de defesa como os meios de comunicação especializados têm vindo a insinuar há algum tempo que o processo de produção do SR-72 já começou.

Uma reportagem da SandBoxx News, por exemplo, fala abertamente desta possibilidade. Embora nada tenha sido ainda confirmado, os relatórios apontam para um sentimento de otimismo de que o projeto está a avançar.

Isto não quer dizer que, tal como acontece com o caça NGAD de nova geração, o projeto não esteja a ser afetado por problemas orçamentais.

Os problemas parecem resultar, em grande parte, dos elevados custos associados ao desenvolvimento de tecnologias hipersónicas avançadas, que levaram o programa a registar um excesso de custos de 335 milhões de dólares a partir de 2022.

Estes custos, combinados com o estatuto confidencial do programa na Skunk Works da Lockheed Martin, significam que compete por fundos limitados com outros projetos de defesa de alta prioridade. Esta pressão financeira pode atrasar o desenvolvimento ou exigir a redução de certas capacidades para não exceder o orçamento.

Contudo, recentemente, registaram-se avanços significativos na ciência térmica e dos materiais que tornam viável este voo hipersónico.

Os Laboratórios de Investigação do Exército e da Força Aérea estão a fazer experiências ativas com novos materiais, como cerâmicas, metais e polímeros, que podem suportar as temperaturas extremas geradas a velocidades hipersónicas.

Também estão a ser feitos progressos no estudo da turbulência aerodinâmica, que é fundamental para a estabilidade da viagem a estas velocidades. Estas análises requerem túneis de vento sofisticados, onde a China tem uma clara vantagem.

Depois há a participação especial em Top Gun: Maverick. Como Warrior Maven observa, o aparecimento de uma aeronave com caraterísticas idênticas às do SR-72 parece ser uma escolha calculada que sugere que o SR-72 não só é real, mas possivelmente está numa fase avançada de desenvolvimento.

A decisão de associar o filme ao conceito do SR-72 de uma forma tão pública e de alto nível pode ser vista como um anúncio subtil de que a tecnologia pode estar a passar do conceito à realidade, dizem.

O que se sabe sobre o SR-72

Se os rumores se confirmarem e o SR-72 se tornar realidade, será capaz de voar a mais de Mach 3 e escapar aos mísseis dos escudos de defesa aérea graças à sua velocidade. O avião será o substituto do SR-71, que foi retirado de serviço na década de 1990.

Este avião icónico deixou uma lacuna nas capacidades do Pentágono, que se concentrou nos satélites como ferramenta de localização.

Brad Leland, diretor do programa da Lockheed Martin em 2013, afirmou na altura que “a velocidade que este avião pode atingir seria o próximo grande avanço na aviação para combater as ameaças emergentes nas próximas décadas”.

Para além da sua velocidade espantosa, o SR-72 foi concebido para transportar armamento hipersónico, o que lhe permitiria realizar ataques com uma precisão e velocidade sem precedentes. No entanto, desenvolver mísseis que possam ser lançados à velocidade de Mach 6 é um desafio sem precedentes.

Apenas a China foi capaz de o fazer. Desde 2021 que o Pentágono afirma que Pequim tem uma nova arma hipersónica que “ultrapassou os limites da física”.

Especialistas militares americanos afirmam que a China não só lançou um veículo hipersónico capaz de manobrar a cinco vezes a velocidade do som, mas que este veículo hipersónico também lançou o seu próprio míssil hipersónico em pleno voo.

Trata-se de um facto sem precedentes e inexplicável, afirmam estas fontes.

A ser verdade que o SR-72 já está em produção avançada, isso deve-se ao facto de os engenheiros da Lockheed terem conseguido ultrapassar desafios tecnológicos significativos.

A velocidades hipersónicas de Mach 6, a fricção com o ar gera um calor extremo que os materiais tradicionais não conseguem suportar.

Sabemos que a empresa está a trabalhar em parceria com a Aerojet Rocketdyne para encontrar soluções para este problema, explorando materiais avançados como cerâmicas de alto desempenho e ligas à base de carbono que podem suportar altas temperaturas sem comprometer a integridade da aeronave.

Em resumo, o SR-72 provará que a ficção alcançou finalmente a realidade... ou é apenas um avião de papel a voar pelos sonhos de Hollywood?