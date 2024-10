Huawei lançou o HarmonyOS Next para acabar de vez com a dependência do Android

A Huawei acaba de virar uma página na sua história com o lançamento oficial do HarmonyOS Next. Isto marca o primeiro sistema operativo da Huawei construído independentemente do Android, uma vez que pretende fazer a transição dos seus dispositivos para um sistema operativo totalmente interno.

O HarmonyOS Next foi criado para ser a base das gerações atuais e futuras de dispositivos Huawei na China, por enquanto, embora um lançamento global tenha sido confirmado. Funcionará numa vasta gama de dispositivos, desde smartphones a wearables, dispositivos domésticos inteligentes e sistemas de automóveis.

Este sistema é um microkernel auto-desenvolvido baseado no núcleo de código aberto OpenHarmony. Suporta aplicações através do compilador Huawei Ark com Huawei Mobile Services (HMS) e promete uma arquitetura unificada perfeita entre dispositivos HarmonyOS Next, a cloud, bem como interconectividade em vários formatos de dispositivos.

Richard Yu anunciou que 15.000 aplicações e serviços fazem agora parte do ecossistema HarmonyOS Next, com mais a caminho. Foi também revelado que as versões anteriores do HarmonyOS estão atualmente em mais de mil milhões de dispositivos em todo o mundo. Este número inclui smartphones, tablets, wearables inteligentes, sistemas de entretenimento para casa e carros inteligentes.

O HarmonyOS Next vem com uma identidade visual atualizada. Isso traz novas opções de personalização do ecrã de bloqueio e ecrã inicial, centro de controlo redesenhado, animações mais rápidas e velocidades de arranque das aplicações. Existem recursos de IA impressionantes que são alimentados por um sistema com base no modelo de linguagem grande Pangu.

A Huawei conseguiu também um aumento de 30% na fluência do dispositivo e uma redução de 20% no consumo de energia na comunicação entre módulos de software. O Huawei Share 2.0 promete uma ligação perfeita e a partilha de ficheiros entre dispositivos. A marca diz que pode transferir um ficheiro de 1,2 GB entre dois dispositivos HarmonyOS Next em apenas 8 segundos.

Para segurança, o HarmonyOS Next traz uma arquitetura Star Shield desenvolvida internamente com proteção ao nível do sistema. A Huawei está a lançar uma versão beta pública do HarmonyOS Next para utilizadores na China. A lista de dispositivos suportados inclui a série Pura 70, Huawei Pocket 2 e MatePad Pro 11 (2024).

HarmonyOS Next