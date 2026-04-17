Vodafone Portugal realiza primeira videochamada com tecnologia quântica

A Vodafone Portugal realizou esta quinta-feira, 17 de abril, a primeira videochamada segura em Portugal com recurso a encriptação quântica.

A demonstração ligou três pontos distintos em Lisboa, o Vodafone Innovation Hub, um data center da operadora e o laboratório Instituto Superior Técnico, através da sua rede de fibra ótica de última geração.

O teste, realizado durante a semana do World Quantum Day, recorreu a tecnologia da empresa italiana ThinkQuantum e mostrou que a infraestrutura atual já consegue suportar soluções avançadas de cibersegurança preparadas para a era da computação quântica.

Encriptação quântica: o que está em causa?

Ao contrário dos métodos tradicionais, baseados em algoritmos matemáticos, esta abordagem utiliza Quantum Key Distribution (QKD), que permite gerar e distribuir chaves de encriptação verdadeiramente aleatórias com base nas leis da física quântica. Na prática, isto significa comunicações potencialmente imunes a ataques de futuros computadores quânticos.

A demonstração usou a plataforma QuKy da ThinkQuantum, integrada na rede da Vodafone numa arquitetura de três nós. O nó central, localizado no Técnico, permitiu simplificar a infraestrutura e reduzir a necessidade de equipamentos, apontando para um modelo mais eficiente e escalável em redes reais.

Paulino Corrêa, Chief Network Officer da Vodafone Portugal, afirma: “Realizada sobre a rede de fibra ótica de nova geração da Vodafone, esta demonstração inédita – tanto pela tecnologia quântica envolvida como pelo número de nós de comunicação – reforça a preparação da infraestrutura da Vodafone para responder aos desafios tecnológicos dos próximos anos, em particular no domínio da cibersegurança.”

Simone Capeleto, CEO da ThinkQuantum, refere: “Esta demonstração mostra como as tecnologias seguras contra a computação quântica podem ser integradas de forma eficaz em ambientes de rede reais, reforçando o papel do QKD na evolução das infraestruturas de comunicações seguras.”

Yasser Omar, professor do Instituto Superior Técnico e presidente do PQI - Portuguese Quantum Institute, acrescenta: “Trata‑se de uma demonstração histórica em Portugal, que abre caminho à interligação de comunicações quânticas na rede de fibra ótica existente.”

Este teste marca um passo importante na evolução das comunicações seguras em Portugal. À medida que a computação quântica evolui, existe o risco de os atuais sistemas criptográficos se tornarem obsoletos, algo que preocupa setores críticos como saúde, banca, energia e infraestruturas públicas