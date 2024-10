Samsung confirma que não tem planos para fazer uma versão mais barata do Galaxy Z Fold

Os dobráveis da Samsung piscam o olho a muitos utilizadores, mas não combinam com a carteira da maioria. Infelizmente para os interessados, a marca confirmou que não planeia desenvolver uma versão mais barata do seu Galaxy Z Fold.

A Samsung é a marca de eleição de um largo leque de utilizadores, combinando qualidade e preços ajustados a vários bolsos. Apesar de entregar produtos para valores diferentes, os dobráveis são, ainda, uma opção cara, por serem um dispositivo complexo.

Com o crescimento dos telemóveis dobráveis a ser inferior ao esperado, a indústria teorizava que a Samsung pudesse estar a repensar a sua abordagem. No início do ano, aliás, tinha previsto que a Samsung iria lançar um smartphone dobrável mais barato, com menos elementos e componentes.

Para alargar o mercado, há duas maneiras: aumentar as aplicações exclusivas para o formato dobrável ou reduzir os preços; mas é difícil entender o que a Samsung Electronics fará com o seu marketing enquanto não houver aplicações exclusivas e os preços continuarem altos.

Explicou um membro da indústria de smartphones, segundo o SisaJournal.

Mais uma vez, a empresa contrariou as previsões de que pretendia popularizar os dobráveis.

Após termos conhecido um exuberante Galaxy Z Fold Special Edition, que custa quase 2000 euros, a Samsung confirmou, ao SisaJournal, que não tem planos para criar um Galaxy Z Fold mais acessível.

Em vez de pensar no [Galaxy Z Fold Special Edition] como um produto premium, é um produto lançado para expandir as suas opções. Pode escolher de acordo com o seu gosto. De momento, não temos planos para lançar um produto separado com um preço mais baixo.

Apesar da posição da Samsung, um dobrável mais acessível poderia ser uma aposta importante para o crescimento do conceito de dobrável e da própria empresa.