Google está a preparar um assistente virtual para ajudar nas tarefas do Chrome

Com uma aposta única na IA, a Google prepara novos produtos e novas soluções. Já integrou muito do Gemini nos seus serviços e agora prepara uma novidade muito interessante. A Google vai criar um assistente virtual para ajudar nas tarefas do Chrome. Desta forma única, vai ajudar todos os utilizadores.

Jarvis será baseado na IA da Google

A Google tem grandes ambições para a IA, como é evidente pelos inúmeros ajustes e atualizações que tem feito no chatbot Gemini nos últimos meses. Durante a conferência de programadores I/O em maio, a empresa falou brevemente sobre um “agente de IA universal útil na vida quotidiana”. A Google revelou na altura que algumas das funcionalidades deste agente de IA poderão chegar ao Gemini este ano. Um novo relatório revelou alguns novos detalhes sobre os planos da Google para este agente de IA.

De acordo com uma notícia publicada, este projeto em desenvolvimento e ter+a, supostamente com o nome de código Project Jarvis. Irá aproveitar o browser do utilizador para realizar muitas tarefas, como reservar voos, pesquisar informações ou comprar um produto. A Google prevê apresentar o Projeto Jarvis em dezembro, com a experiência adaptada para o Google Chrome.

Estará equipado com Gemini 2.0, com lançamento previsto para dezembro, pelo que o timing não mais indicado. A Google quer implementar inicialmente as capacidades deste agente de IA para um pequeno grupo de utilizadores para teste. Recorde-se ainda que o calendário de lançamento para dezembro não está definido e a Google pode optar por não exibir o Jarvis e as suas capacidades até lá.

Assistente para as tarefas no browser

Com base nos relatórios da publicação, o Projeto Jarvis foi concebido para “automatizar tarefas diárias baseadas na web”. Faz isso captando imagens do ecrã continuamente e compreendendo-as antes que o utilizador possa oferecer informações adicionais através da caixa de texto ou tocando em apenas um botão.

No entanto, nota-se que as respostas são algo lentas agora “porque o modelo precisa de pensar alguns segundos antes de realizar cada ação”. A gigante das pesquisas deverá melhorar este processo e tornar o Jarvis muito mais funcional e ajustado aos utilizadores.

Esta informação vem de três pessoas que tinham conhecimento direto do assunto, embora não existam imagens ou vídeos disponíveis para demonstrar como Jarvis funcionará. Este agente de IA parecerá uma versão funcional do que Humane e Rabbit prometeram no seu hardware dedicado. Com dezembro quase a chegar, esperamos saber mais sobre o Projeto Jarvis e o que pode fazer nas próximas semanas.