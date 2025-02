Google volta a inovar no Gmail! Agora é possível pagar contas neste serviço de e-mail

A Google quer fazer do Gmail um ponto central da Internet e onde os utilizadores vão poder gerir a sua vida. Não será somente um serviço de e-mail, mas sim um hub onde toda a vida dos utilizadores girará. Isso fica agora mais claro, com a chegada da possibilidade de pagar contas diretamente no Gmail.

Google volta a inovar no Gmail!

O Gmail acaba de dar um salto qualitativo na sua aplicação móvel com uma nova funcionalidade. Esta permite pagar contas diretamente no e-mail. A plataforma sempre tentou ir além da simples troca de e-mails e, com esta atualização, aproxima-se um pouco mais de se tornar o centro total que procura há anos.

As notas de atualização do Google Workspace confirmam a chegada dos cartões de resumo com pagamentos integrados. Esta é uma funcionalidade que permite visualizar e pagar faturas sem sair do Gmail. A aplicação permite ainda criar lembretes de pagamento via Google Tasks, para quem preferir processá-los posteriormente.

Esta nova funcionalidade de pagamentos do Gmail vem com uma interface limpa e minimalista que exibe os valores das faturas e permite processá-los instantaneamente. A Google não especificou quais os fornecedores de serviços que irão suportar o sistema, levantando questões sobre a sua utilidade no mundo real.

Pagar contas neste serviço de e-mail

Os utilizadores do Teams da Microsoft também estão com sorte, uma vez que a Google concluiu o lançamento da ferramenta de migração de conversas para o Google Chat. Uma funcionalidade que passou da versão beta para a disponibilidade geral e facilitará muito a transição entre plataformas para as empresas que estão a considerar esta mudança.

Além disso, o Google Groups traz de volta uma funcionalidade muito solicitada. A capacidade de fixar conversas importantes para serem mais visíveis. No entanto, esta opção será limitada a utilizadores com permissões de moderação, fazendo sentido para evitar o caos em grupos grandes.

E qual será o próximo passo? A Google não o diz explicitamente, mas tudo indica que o Gmail se tornará um centro digital que centralizará todas as atividades online. E-mail, tarefas, videochamadas e agora finanças, são pontos claros de até onde vai esta expansão de funcionalidades. Espera-se que seja adotada pelos utilizadores e se torne o padrão, mais um definido pela Google.