Revelada a autonomia e a bateria do Xiaomi YU7 e os valores são impressionantes

Estamos cada vez mais perto de conhecer em detalhe a próxima proposta da Xiaomi no mundo automóvel. O já conhecido YU7 vem juntar-se ao SU7 e alargar a oferta. A informação agora revelada mostra que a autonomia do YU7 será impressionante, apoiada por um pack de baterias também muito interessante.

A Xiaomi dá grandes passos no mercado de carros elétricos na China, com o seu próximo SUV, o YU7. Os registos regulamentares mais recentes revelaram detalhes importantes sobre esta proposta, incluindo a autonomia e as configurações de bateria. Os valores muito interessante. O lançamento oficial está previsto para junho ou julho de 2025, mas as especificações já estão a gerar muito interesse.

O YU7 estará disponível em duas versões, com motor único e motor duplo. A versão com um único motor utiliza baterias de fosfato de ferro-lítio (LFP) fornecidas pela FinDreams Battery da BYD. Esta é a versão que obtém a notável autonomia classificada pela CLTC de até 820 km. As classificações da CLTC são as mais otimistas, mas mesmo que o alcance no mundo real seja menor, é impressionante.

A versão com motor duplo utiliza baterias ternárias de lítio da CATL. Este modelo oferece uma autonomia CLTC até 760 km. As baterias ternárias têm geralmente uma maior densidade de energia, mas a configuração de motor duplo consome mais energia.

A bateria da versão com motor único pesa mais 719 kg, em comparação com os 666 kg da versão com motor duplo. Esta versão com motor único tem também um peso total do veículo ligeiramente inferior, de 2.315 kg, em comparação com os 2.405 kg da versão com motor duplo. A versão com motor único consome apenas 13,38 kWh de eletricidade por cada 100 km, enquanto a versão com motor duplo consome 11,74 kWh por cada 100 km.

As dimensões do YU7 foram reveladas em registos anteriores: comprimento de 4.999 mm, largura de 1.996 mm e altura de 1.600 mm, com uma distância entre eixos de 3.000 mm. Estas dimensões posicionam-no como um SUV de tamanho médio, bem entre o Tesla Model X e o Model Y. Será muito interessante ver se o YU7 conseguirá roubar algum cliente à Tesla.

A entrada da Xiaomi no mercado dos veículos elétricos com o SU7 e agora o YU7 está em linha com a ambição da empresa para se tornar um player de relevo na indústria automóvel. A autonomia do YU7, as diferentes opções de bateria e o design espaçoso e atraente posicionam-no como um concorrente muito forte no mercado cada vez mais competitivo dos carros elétricos.