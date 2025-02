Galaxy S25 é um sucesso! Este Samsung bate recorde de encomendas e está esgotado

Lançado há poucos dias, o novo Galaxy S25 da Samsung fazia prever um sucesso de vendas para a marca. Isso foi visto nos anos anteriores, nos modelos que foram sendo lançado e por isso a expetativa era grande. A marca coreana revelou agora os primeiros números, que mostram que o Galaxy S25 é um sucesso, com este Samsung a bater recordes de encomendas e a estar esgotado.

O Galaxy S25 é um caso de sucesso!

A nova série Galaxy S25 da Samsung alcançou um grande sucesso ainda antes do seu lançamento, comoa marca previa e como tem acontecido nos últimos anos. A Samsung anunciou agora que as pré-vendas da série Galaxy S25 alcançaram um dos melhores resultados da história da empresa.

Em termos de números absolutos, a Samsung volta a ter neste seu modelo mais um caso de sucesso. As vendas de 1,3 milhões de unidades alcançaram um novo nível de sucesso, superando o anterior recorde de 1,21 milhões de unidades da série Galaxy S24.

Olhando para os dados de pré-venda, vemos que o Galaxy S25 Ultra é o modelo mais popular da série. O modelo Ultra foi responsável por 52% das vendas, seguido pelo Galaxy S25 standard com 26% e pelo Galaxy S25+ com 22%. Fatores como as tecnologias avançadas de câmara, o processador Snapdragon 8 Gen 3 e a qualidade de ecrã superior estão na base da popularidade do Galaxy S25 Ultra.

Samsung bate recorde de encomendas

Outro ponto que merece destaque é o grande interesse pelo novo modelo de subscrição da Samsung. 30% das pré-encomendas foram feitas com este novo sistema de subscrição. Neste sistema, os utilizadores utilizam o smartphone pagando uma determinada taxa mensal. Quando devolvem o dispositivo ao fim de um ano, podem receber 50% do preço original de volta.

A Samsung anunciou que a série Galaxy S25 estará oficialmente à venda na Coreia do Sul, EUA, Reino Unido e Portugal a 7 de fevereiro. Segue-se um lançamento em mais de 120 países. Foi também anunciado que o lançamento na China ocorrerá a 11 de fevereiro.

Com estes valores, a Samsung volta a mostrar que este seu novo smartphone está no topo da sua classe e que isso agrada aos (potenciais) utilizadores. Importa destacar que estes são ainda números de pré-vendas e que muitos só vão materializar a sua compra depois deste ser lançado e estar disponível.