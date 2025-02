Model Y Juniper deverá durar 20 anos! Os carros da Tesla já batem a vida útil dos diesel

Um dos fatores que colocam muitas dúvidas na compra de um elétrico é a sua longevidade. Em especial, as baterias podem ser um componente com uma vida útil reduzida e caro de substituir, o que cria algumas barreiras. Um novo estudo vem mostrar que isto é um mito e que, por exemplo, o Model Y Juniper deverá durar 20 anos e os carros da Tesla já batem a vida útil dos diesel.

Model Y Juniper deverá durar 20 anos

De acordo com um novo estudo, os veículos Tesla têm uma vida útil média de 20,3 anos, superando os carros a diesel e a gasolina. Em particular, estima-se que o Model Y Juniper dure pelo menos 20 anos. Mas será que isso é realmente verdade? Porque até agora sempre se afirmou que os veículos elétricos tinham uma vida curta.

O estudo diz que a perceção de que os veículos elétricos tinham uma vida curta no passado já não é válida. Os veículos elétricos modernos têm agora a mesma vida útil que os veículos com motor de combustão interna e, em alguns casos, até os ultrapassam. Em particular, foi revelado que alguns modelos da Tesla tiveram mais de 640.000 km de utilização.

Segundo o estudo, um Tesla médio pode percorrer 328.000 km, o que o torna um dos veículos mais duradouros de todas as marcas de automóveis. Em comparação, os carros a diesel da Skoda duram em média 17,4 anos. Já os carros a gasolina da Audi duram em média 20,9 anos. No entanto, diz-se que os veículos da Tesla têm uma vantagem em termos de vida útil, uma vez que podem viajar muito mais durante este período.

Carros da Tesla batem a vida útil dos diesel

Os investigadores salientam que os custos das baterias precisam de ser mais acessíveis para os veículos elétricos atingirem o seu verdadeiro potencial. Segundo informações, o fortalecimento do ecossistema de reciclagem de baterias será um fator crítico no crescimento do mercado de veículos elétricos usados.

Além disso, os grandes fabricantes de baterias, como a Tesla, a NIO e a CATL, têm planos para oferecer uma garantia de bateria de 15 anos. Isso fará aumentar a sua vida útil e tornar o mercado dos veículos elétricos mais atrativo e com vendas certamente superiores.

Atualmente, a garantia média das baterias é de 8 anos, mas com a utilização generalizada de baterias com garantia de 15 anos, prevê-se que os veículos elétricos estejam disponíveis durante mais tempo. A grande dúvida é se o Model Y Juniper da Tesla e outros veículos elétricos de última geração podem realmente durar 20 anos. Ao mesmo tempo, será esta longevidade realmente vantajosa se os custos de substituição da bateria não diminuírem?