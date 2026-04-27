Android quer o fim dos códigos por e-mail. Novo login feito com um simples toque

A Google está sempre a apostar na segurança, de formas que querems tornar todo o processo mais simples. Para isso, o Android está a preparar um sistema de verificação com um único toque que irá substituir os códigos enviados por e-mail e simplificar o login nas aplicações.

Será o fim do códigos por e-mail

O Android está a preparar uma grande mudança na forma como os utilizadores verificam a sua identidade nas aplicações e serviços. A Google está a trabalhar para substituir os tradicionais códigos de verificação por e-mail por um sistema muito mais simples, baseado em credenciais verificadas com um único toque.

A ideia faz parte de uma nova API integrada no sistema, chamada Gestor de Credenciais, que permitirá aos utilizadores criar uma espécie de "identidade verificada" diretamente nos seus dispositivos. Em vez de ter de abrir um e-mail, procurar um código temporário ou tocar num link, os utilizadores poderão confirmar a sua identidade com uma única ação dentro da aplicação.

Atualmente, muitos serviços utilizam códigos OTP ou links mágicos enviados por e-mail ou SMS para verificar as contas. Embora este sistema seja comum, a Google acredita que gera atrito, pois exige a troca de aplicações e pode tornar o processo de registo ou login mais lento. Com o novo sistema, a Google aposta nas credenciais criptográficas associadas ao dispositivo Android.

Android traz login feito com um toque

Estas credenciais são geradas após a verificação por e-mail e armazenadas em segurança no sistema, permitindo uma autenticação instantânea sem a necessidade de verificar a caixa de entrada. O sistema mostrará claramente que dados são partilhados e com que aplicações, melhorando o controlo sobre as informações pessoais.

Em alguns casos, serão incluídos dados básicos como o nome ou a fotografia de perfil, embora o e-mail continue a ser o principal elemento verificado. Para os programadores, a integração será direta através da API de Credenciais Digitais, permitindo-lhes implementar o registo com um toque, a recuperação de conta ou ações sensíveis. Isto pode reduzir as etapas intermédias e melhorar as taxas de conversão em aplicações.

No entanto, esta funcionalidade não estará disponível para todos os tipos de contas. As contas comerciais ou educativas geridas pelos serviços Google Workspace serão excluídas desta primeira fase, assim como determinados perfis supervisionados. O objetivo final é tornar a verificação de identidade invisível para o utilizador. Em vez de depender de códigos ou links externos, a autenticação será integrada nativamente na experiência Android.