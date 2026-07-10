Esqueceu um aniversário? O WhatsApp vai garantir que isso não acontece

O WhatsApp está a preparar uma nova funcionalidade muito interessante. Esta novidade irá alertar o utilizador sobre os aniversários dos seus contactos através de notificações e de uma secção dedicada dentro da aplicação. Assim acabam-se as desculpa para se esquecer dos aniversários.

Nunca mais vai esquecer um aniversário

O WhatsApp está a trabalhar numa nova funcionalidade que poderá eliminar um dos erros mais comuns entre os utilizadores. Falamos de esquecer os aniversários de amigos e familiares. A aplicação de mensagens da Meta está a preparar um sistema de lembretes que notificará quando um dos seus contactos fizer anos, integrando essa informação diretamente na própria aplicação.

A nova funcionalidade foi descoberta numa recente versão beta do WhatsApp para Android e, embora ainda esteja em desenvolvimento, deixa claro o objetivo da Meta. Transformar o WhatsApp num espaço mais pessoal e útil para as relações do dia-a-dia .

A funcionalidade utilizará dados de data de nascimento que o WhatsApp já solicita a alguns utilizadores. Originalmente, estas informações começaram a ser recolhidas para fins regulamentares e de verificação de idade em determinados países. Até então, estes dados tinham um propósito puramente legal, mas a empresa parece ter encontrado uma nova forma de os aproveitar.

Meta está a tornar o WhatsApp ainda melhor

De acordo com capturas de ecrã divulgadas, o WhatsApp irá incorporar uma secção específica onde serão exibidos os aniversários dos contactos. Além disso, quando chegar o aniversário, a aplicação enviará uma notificação interna para lembrar o utilizador de que é o aniversário dessa pessoa. A ideia faz ainda mais sentido tendo em conta que milhões de utilizadores já utilizam o WhatsApp para enviar felicitações de aniversário.

Em vez de depender do calendário do telefone ou de aplicações externas, o lembrete aparecerá diretamente na plataforma onde as mensagens de aniversário são normalmente enviadas. No entanto, a utilidade desta funcionalidade depende de um pormenor importante: se os contactos partilharam a data de nascimento com o WhatsApp. Atualmente, a aplicação não solicita esta informação em todas as regiões do mundo.

Outro aspeto que ainda gera preocupações é a privacidade. O WhatsApp não oferece opções para os utilizadores decidirem se querem ou não partilhar a sua data de nascimento com os seus contactos. Também não existe forma de manter esta informação para fins regulamentares, sem a mostrar a outras pessoas. Como ainda está numa fase inicial de desenvolvimento, é provável que a Meta introduza controlos de privacidade adicionais.