Samsung Galaxy S25: chega uma nova era de inteligência artificial nos smartphones

A Samsung eleva a fasquia da inovação com a linha Galaxy S25, uma família de smartphones que coloca a inteligência artificial no centro da experiência mobile. Os Galaxy S25 Ultra, S25+ e S25 chegam com funcionalidades inovadoras, desempenho de topo e um design elegante, redefinindo como interagimos com a tecnologia.

Galaxy S25 Ultra: A fusão perfeita entre potência e inteligência

O Galaxy S25 Ultra, o expoente máximo da gama, é um concentrado de tecnologia e sofisticação. O seu ecrã Dynamic AMOLED 2X de 6,9 ​​polegadas, com resolução WQHD+ (3200 x 1440 pixels) e taxa de atualização adaptativa de 120Hz, proporciona uma experiência visual imersiva, com cores vibrantes, pretos profundos e fluidez excecional, ideal para gaming, streaming e multimédia.

No seu interior, o potente processador Snapdragon 8 Elite Mobile Platform de 4nm, com CPU octa-core e GPU Adreno 740, garante um desempenho ultrarrápido e eficiente, capaz de lidar com as tarefas mais exigentes, desde jogos com gráficos complexos a edição de vídeo profissional. Para complementar a potência brutal, o S25 Ultra está disponível em versões com 12GB de RAM e até 1TB de armazenamento interno, permitindo guardar todos os seus ficheiros, fotos e vídeos sem preocupações.

Mas o que realmente distingue o S25 Ultra é o seu sistema de câmaras de nível profissional. O sensor principal de 200MP com tecnologia Adaptive Pixel capta imagens incrivelmente detalhadas em qualquer condição de luz, combinando pixéis para obter fotografias nítidas e vibrantes mesmo em ambientes com pouca luminosidade.

A objetiva ultra grande angular de 50MP permite captar paisagens panorâmicas com um campo de visão de 120 graus, enquanto ambas as teleobjetivas de 50MP e 10MP, com zoom ótico de 5x e 3x respetivamente, permitem aproximar-se da ação sem perder qualidade.

A Samsung integrou ainda novas funcionalidades de IA na câmara, como o “AI Scene Optimizer”, que ajusta automaticamente as definições para obter a melhor fotografia em qualquer situação, e o “AI Object Eraser”, que remove objetos indesejados das fotos com um simples toque.

Galaxy S25+ e S25: Elegância e desempenho acessíveis

O Galaxy S25+ e o S25, embora partilhem muitas das funcionalidades do Ultra, apresentam dimensões e especificações ligeiramente diferentes, adaptando-se a diferentes necessidades e preferências. O S25+ conta com um ecrã Dynamic AMOLED 2X de 6,7 polegadas com resolução FHD+ (2400 x 1080 pixels) e taxa de atualização de 120Hz, enquanto o S25 oferece um ecrã Dynamic AMOLED 2X de 6,2 polegadas com a mesma resolução e taxa de atualização.

Ambos os modelos são alimentados pelo processador Snapdragon 8 Elite Mobile Platform, garantindo um desempenho fluido e responsivo. O S25+ possui uma bateria de 4900 mAh para uma autonomia prolongada, enquanto o S25 integra uma bateria de 4000 mAh.

Em termos de fotografia, o S25+ e o S25 possuem um conjunto de câmaras triplas de alta qualidade, com um sensor principal de 50MP, ultra grande angular de 12MP e teleobjetiva de 10MP com zoom ótico de 3x. As câmaras do S25+ e S25 beneficiam também das funcionalidades de IA do S25 Ultra, garantindo fotos e vídeos de nível profissional.

Galaxy AI: A inteligência artificial que se adapta a si

A grande novidade da linha S25 é a integração da Galaxy AI. Esta plataforma de inteligência artificial permite interações mais naturais e intuitivas com o smartphone, através de agentes de IA multimodais que interpretam texto, voz, imagens e vídeos.

Com a Galaxy AI, o seu smartphone torna-se num assistente pessoal inteligente que se adapta às suas necessidades. Imagine pedir ao seu S25 para “criar um resumo dos emails mais importantes da minha caixa de entrada”, “gerar uma apresentação de diapositivos com base num documento de texto” ou “traduzir uma conversa em tempo real durante uma videochamada”. A Galaxy AI torna tudo isto possível, libertando o seu tempo e potenciando a sua produtividade.

A Galaxy AI integra-se ainda com outras aplicações e serviços, como o Bixby, o Samsung Health e o SmartThings, para oferecer uma experiência completa e personalizada. Pode utilizar a Galaxy AI para controlar os seus dispositivos inteligentes em casa, monitorizar a sua saúde e bem-estar, obter recomendações personalizadas e muito mais.

Preços e promoções imperdíveis

A linha Galaxy S25 estará disponível para encomenda a partir de amanhã, dia 23 de janeiro. A Samsung preparou preços competitivos e promoções especiais de lançamento para os consumidores portugueses:

Galaxy S25 Ultra: desde 1449€ (versão de 256GB), com oferta de um Galaxy Watch6 e Buds2 Pro.

Galaxy S25+: a partir de 1149€ (versão de 256GB), com oferta de uns Galaxy Buds2 Pro.

Galaxy S25: a partir de 899€ (versão de 128GB), com oferta de uma capa protetora e carregador wireless.

Galeria Samsung Galaxy S25