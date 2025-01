Meta está a tentar atrair os criadores do TikTok com um programa bónus de 5000 dólares

Embora a proibição do TikTok tenha durado apenas algumas horas, a Meta continua a tentar capitalizar o futuro incerto do seu rival. A gigante californiana lançou agora um novo "programa de bónus inovador" que oferece até 5000 dólares a criadores que são novos nas apps da empresa.

Meta oferece programas bónus de 5000 dólares

Segundo a Meta, o programa de bónus destina-se a adultos nos EUA que "tenham uma presença existente numa aplicação social de terceiros que possa ligar ou já tenha ligado durante o processo de candidatura". Os participantes também terão de criar uma conta profissional no Instagram e uma página no Facebook.

Uma vez aceites, os criadores poderão ganhar até 5000 dólares ao longo de um período de 90 dias em troca de partilharem "pelo menos 20 reels no Facebook e 10 reels no Instagram publicados nativamente em cada aplicação dentro de cada período de bónus de 30 dias" e de partilharem "em pelo menos 10 dias separados dentro de cada período de bónus de 30 dias".

A Meta indica que os pagamentos individuais dos criadores serão calculados com base "na avaliação da sua presença social". Os criadores também poderão participar no programa de "Monetização de Conteúdo do Facebook", que permite aos criadores ganhar dinheiro com publicações de texto e fotos, além de conteúdo em vídeo.

Frente ao TikTok? Certamente

Embora a Meta não mencione explicitamente o TikTok, a timing do lançamento parece claramente destinado a atrair criadores do TikTok que não estão ativos no Facebook e Instagram.

Também é notável que os termos do programa de bónus exigem que os criadores publiquem o dobro de Reels no Facebook em comparação com o Instagram, sugerindo que a Meta pretende impulsionar conteúdo original no Facebook especificamente.

Os bónus inovadores são apenas uma das formas como a Meta está a tentar atrair criadores do TikTok para as suas plataformas. A empresa também está a oferecer a alguns criadores, incluindo aqueles no programa "inovador", uma subscrição de teste gratuita de um ano para o Meta Verificado, que fornece um visto azul e benefícios adicionais.

A empresa também prolongou recentemente a duração dos Reels no Instagram, de 90 segundos para até três minutos, e redesenhou a grid.

A Meta também está, alegadamente, a fechar negócios maiores com criadores específicos e de maior perfil. O The Information reportou recentemente que a Meta tem oferecido a algumas estrelas do TikTok bónus mensais de até 50.000 dólares em troca de publicarem o seu conteúdo primeiro nos Reels.

