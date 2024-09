Hyundai melhora o IONIQ 5: versão todo-o-terreno e uma bateria maior

O Hyundai IONIQ 5 é uma verdadeira máquina: autonomia robusta, condução confortável e, além disso, é visualmente bonito. Agora, a fabricante tornou-o ainda melhor, preparando-o com uma bateria maior e uma variante todo-o-terreno, o XTR.

A Hyundai revelou detalhes sobre a atualização do IONIQ 5 para 2025 e, para os amantes de carros, há elementos a destacar. Além de carregamento NACS (North American Charging Standard), os clientes conhecerão uma versão preparada para todo-o-terreno, o XTR, e uma bateria maior.

Os dois tamanhos de bateria do Hyundai IONIQ 5 foram aumentados:

Pack de autonomia standard passa de 58 quilowatts-hora (kWh) para 63 kWh;

passa de 58 quilowatts-hora (kWh) para 63 kWh; Bateria de longo alcance passa de 77,4 para 84 kWh.

Outra mudança reside na porta de carregamento, que será do tipo NACS, igual à que se encontra nos modelos da Tesla. Isto significa acesso a todas as estações de Supercharger para os proprietários do IONIQ 5, nos Estados Unidos e Canadá. Segundo a Hyundai, será incluído um adaptador CCS.

Além disto, a Hyundai atualizou o IONIQ 5 com novos para-choques, um novo spoiler, rodas mais eficientes em termos aerodinâmicos e três novas cores. No interior, encontrar-se-á um novo layout de controlo de temperatura, portas USB-C, controlos físicos para o aquecedor do assento, e Apple CarPlay e Android Auto sem fio.

Hyundai IONIQ 5 XTR: um todo-o-terreno que promete

O XRT é o segundo modelo especializado a juntar-se ao IONIQ 5, seguindo-se ao IONIQ 5 N, que testámos, em maio:

Este XTR combina um grupo motopropulsor de tração integral com novas jantes de 18 polegadas e pneus todo-o-terreno, nova afinação da suspensão, incluindo uma elevação de 23 mm, e muitos acabamentos pretos.

No exterior, o para-choques dianteiro e traseiro exclusivos foram revestidos com uma chamada "camuflagem digital".

A versão off-road XRT tem duas opções de cor exclusivas: Vermelho Ultimate e Azul Cosmic Pearl; e conta com um par de ganchos de reboque pintados de vermelho à frente que podem puxar até 834 kg numa emergência, segundo a Hyundai.

O XRT tem uma bateria maior e um motor duplo AWD de série.

A Hyundai não menciona a potência para qualquer nova versão do IONIQ 5. E os preços associados a estas novidades ainda não foram divulgados.