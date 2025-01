Instagram entra em ação com Reels de 3 minutos depois do ban do TikTok nos EUA

O Instagram está a implementar várias mudanças este fim de semana que o tornarão significativamente mais semelhante ao TikTok, uma vez que este já foi banido nos EUA, depois de o Supremo Tribunal se pronunciar a favor da lei que proibia a aplicação se a ByteDance, a sua empresa-mãe, não a vendesse.

Estas mudanças implementadas pelo Instagram incluem a extensão dos Reels para 3 minutos e a alteração da grelha quadrada tradicional do perfil para um layout retangular, conforme anunciado por Adam Mosseri numa publicação no Instagram e no seu Story, respetivamente.

Tendo em conta que alguns utilizadores desenvolveram um estilo específico para as suas páginas em torno da grelha quadrada, esta última alteração não será bem recebida por todos.

Outra novidade: agora existe um separador no feed de Reels que mostra os vídeos que os seus amigos gostaram ou aos quais adicionaram Notas, partilhou Mosseri, no Threads. Isto significa, claro, que os seus amigos podem ver mais facilmente o que tem gostado e com o que tem interagido também.

Não será isto um pouco invasivo?

Já quando o Instagram tinha - e eventualmente removeu - um feed inteiro dedicado a ver a atividade das pessoas que segue, já se achava isso. De qualquer forma, as mudanças já começaram a ser implementadas. Agora verá um botão que mostra a atividade dos seus amigos no canto superior direito do separador de Reels, que o levará ao novo feed.

Quanto à mudança da grelha quadrada, Mosseri justificou-a, nos seus Stories, alinhando-a com os hábitos de publicação dos utilizadores.

Eu sei que alguns de vocês gostam realmente dos vossos quadrados, e as fotos quadradas são uma espécie de herança do Instagram, mas neste momento a maioria do que é carregado - tanto fotos como vídeos - é vertical na sua orientação, portanto retrato em vez de paisagem ou quadrado, e é uma pena cortá-los demasiado. Eu sei que é uma mudança, sei que é um pouco dolorosa, mas penso que é uma dor transitória. Penso que as pessoas acabarão por ficar entusiasmadas por não terem os seus posts "cortados de forma agressiva".

Disse ele.

O Instagram já oferecia uma visão um tanto ao estilo do TikTok dos perfis dos utilizadores sob o separador de Reels, mas esta última mudança também aplica o tratamento retangular às fotos na grelha principal.

Sobre a extensão dos Reels, Mosseri afirmou numa publicação separada que, embora o Instagram sempre tenha focado em vídeos curtos, "ouvimos o feedback de que isto é simplesmente muito curto para aqueles que querem partilhar histórias mais longas".

Anteriormente, o Instagram permitia apenas Reels com até 90 segundos de duração, embora fosse possível contornar isso partilhando um vídeo mais longo como uma publicação não-Reel.

O TikTok, que também começou com um foco em vídeos curtos, estendeu o comprimento das suas publicações para três minutos há alguns anos atrás, e posteriormente aumentou para 10 minutos em 2022.

Leia também: