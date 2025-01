Preços para a inspeção automóvel em 2025 sobem! Saiba quanto

Para circularem na estrada, os veículos precisam de ir a inspeções periódicas. As inspeções periódicas servem para verificar se os veículos reúnem as condições de funcionamento e segurança para circular na estrada. Para 2025 os preços voltam a aumentar. Saiba quanto vai ser o aumento.

Inspeção: veículos ligeiros passam a pagar 36,64€ euros mais IVA

A frequência com que os veículos precisam de ir à inspeção depende do tipo de veículo. As inspeções periódicas são feitas nos centros de inspeção. Estes centros estão listados no site do Instituto da Mobilidade e dos Transportes que pode consultar aqui.

Para este ano há novos preços para as inspeções dos veículos ligeiros. De acordo com as informações, os veículos ligeiros passam a pagar 36,64 euros mais IVA. Os condutores de veículos pesados passam a pagara 54,85€ euros mais IVA.

Os motociclos, triciclos e quadriciclos passam a pagar 18,45€. Os veículos com reboques e semireboques pagam 36,64€ euros. Uma reinspeção custará 9,19€.

Relativamente aos valores para comparação, em 2024 eram os seguintes:

Veículos ligeiros : 35,89€

: 35,89€ Veículos pesados : 53,73€

: 53,73€ Reboques e semirreboques : 35,89€

: 35,89€ Motociclos, triciclos e quadriciclos : 18,08€

: 18,08€ Reinspeção: 8,99€

De relembrar que Conselho de Ministros aprovou um decreto-lei que adiou o início das inspeções periódicas obrigatórias para motociclos, triciclos e quadriciclos com cilindrada superior a 125 centímetros cúbicos (cm3).